Con Calderoli il Piemonte diventa una regione marina

La legge del ministro leghista scatena una levata di scudi. Ruffino (Azione): "Usa l'altimetria come mezzo di lotta politica". E il Pd torna a chiedere l'intervento di Cirio: "Assuma una posizione netta". In ballo 200 milioni di euro

Tutti contro Roberto Calderoli e la sua nuova legge sulla montagna. “Il ministro non usi l’altimetria come strumento di lotta politica”, è il monito della deputata di Azione, Daniela Ruffino. Sul tavolo ci sono 200 milioni di euro per il triennio 2025-2027, una cifra non sufficiente per soddisfare tutti i Comuni montani. In Piemonte a oggi sono circa 330, ma i nuovi criteri al vaglio del ministro leghista potrebbero escluderne una buona parte.

“Piemonte regione marina”

L’allarme è stato lanciato questa mattina, lunedì 10 novembre 2025, sulle pagine dello Spiffero. Sarebbe in atto una revisione dei parametri che stabiliscono se un Comune può essere classificato montano oppure no: fino a un certo numero di metri sul livello del mare si è fuori, da lì in poi dentro. La conseguenza è l’accesso o meno ai fondi previsti dalla nuova legge sulla montagna, che sono circa 200 milioni di euro.

“Il ministro Calderoli abbia il buon senso di non usare l'altimetria come strumento di lotta politica. La sua legge sulla montagna, alimentata da un fondo esiguo, non può contenere una revisione arbitraria delle quote altimetriche per stabilire quando un comune è montano, quindi ha accesso al fondo”, ha tuonato la segretaria regionale di Azione, Daniela Ruffino.

I parametri per stabilire quali Comuni possano essere definiti montani oppure no ci sono già e sono previsti nell’elenco storico dei Comuni totalmente montani redatto nel 1952 e aggiornato nel 2021 dall’Uncem. Facendo fede a questo il Piemonte potrebbe contare su 330 comuni montani. “La grande maggioranza di essi, situati ad altezze appenniniche, con le quote altimetriche rivisitate da Calderoli non avrebbe più accesso al fondo per la montagna. Non voglio credere che il ministro abbia agito per favorire una Regione contro le altre. Rimane il fatto che tanta arbitrarietà nelle decisioni è intollerabile. Meglio sarebbe se il ministro riuscisse a rimpinguare il fondo con risorse più adeguate anziché escludere centinaia di comuni e trasformare il Piemonte in una regione marina”.

“Impatto drammatico”

A rincarare la dose contro il ministro leghista è il consigliere regionale del Partito democratico, Alberto Avetta: “Se i nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani dovessero venire confermati, la legge Calderoli avrebbe un impatto drammatico sulla montagna piemontese”, ha spiegato. A rischio sarebbero per esempio i Comuni della Valchiusella o delle Valli di Lanzo.

“La giunta Cirio deve assumere una posizione netta a tutela delle nostre terre alte. Non si può applicare a tutta Italia un modello che è ideale solo per la Lombardia di Calderoli”. Il sospetto di chi contesta la strategia di Calderoli è che il ministro modificando l’altimetria voglia avvantaggiare i territori montani lombardi. Eppure al Piemonte dovrebbe essere affezionato, visto che da quando si è sposato con Gianna Gancia trascorre molto del suo tempo tra i noccioleti.