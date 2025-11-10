LA SACRA RUOTA

Elkann al Coni fa il patriota, Filosa fa a pezzi Tavares

Il rampollo Agnelli giura amore all'Italia e spara su Bruxelles: "Norme Ue ci consentano di competere". Cita Torino 2006 e dà appuntamento per la 500 ibrida. Intanto il ceo fa a pezzi tre maxi-accordi sulle batterie: meno elettrico e margini da salvare

Salone d’Onore del Coni, John Elkann si presenta in giacca e cravatta tricolore, cita Torino 2006 e giura amore eterno all’Italia. Il rampollo Agnelli rilancia il nostro Paese come cuore produttivo, sbatte la porta in faccia alle norme Ue «che ci stanno ammazzando», e firma per Milano-Cortina 2026 con 3.000 auto (metà elettrificate) made in Fiat, Alfa, Lancia, Maserati. Ma il vero colpo di teatro arriva da Detroit: in appena cinque giorni il nuovo ceo Antonio Filosa ha fatto saltare tre contratti-monstre per nickel e grafite. Traduzione: addio al dogma dei 5 milioni di Ev entro il 2030 targato Carlos Tavares.

Europa, svegliati o chiudiamo baracca

«Vogliamo dare ai clienti le auto che sognano, a prezzi che possono permettersi. Ma corriamo contro il tempo», spara Elkann. Tradotto: le regole Ue su Co2, batterie e supply chain stanno trasformando l’Europa in un museo dell’auto. Stellantis chiede un tavolo permanente con Bruxelles, governo, sindacati, fornitori e concessionari. Obiettivo: «Produrre in Italia ed Europa auto straordinarie, non solo costose». E lo dice mentre a Mirafiori si scalda la nuova 500 ibrida, in anteprima il 25 novembre.

Elkann ha insistito sulla necessità di un intervento immediato per rivedere le normative dell’Unione Europea, che secondo lui compromettono la possibilità per i produttori di proporre soluzioni concorrenziali sia dal punto di vista tecnico sia economico. «Il nostro intento è fornire ai clienti i veicoli che desiderano, al prezzo più vantaggioso, mentre siamo impegnati in una gara contro il tempo», ha dichiarato. «Confidiamo che l’adeguamento delle regole europee continui a rendere possibile la realizzazione in Italia e in Europa di automobili di eccellenza. Per riuscire in questo dobbiamo agire con rapidità e in modo coordinato». Il presidente ha evidenziato che Stellantis sta collaborando «con le autorità europee, il governo nazionale, le organizzazioni sindacali, i fornitori e i concessionari» per adattare un sistema normativo che, a giudizio del gruppo, riduce la reattività alle esigenze del mercato.

Non solo sponsor ma “atto d’amore”

Non una semplice partnership quella con i Giochi olimpici invernali ma un «sostegno concreto all’Italia. L’azienda fornirà intorno a 3.000 vetture, di cui più della metà con propulsione elettrificata, destinate ad atleti, personale operativo, federazioni e volontari. «Si tratta di un contributo ben oltre una semplice sponsorizzazione: rappresenta un supporto tangibile al Paese», ha precisato Elkann, evocando l’esperienza del 2006 con le Olimpiadi di Torino e qualificando i Giochi come «un palcoscenico per esaltare il meglio del design e dell’ingegno italiano».

La nuova 500 ibrida

Nel corso del suo discorso, Elkann ha preannunciato che il 25 novembre sarà svelata la versione ibrida della 500, assemblata a Torino, emblema della linea strategica di un marchio determinato a mantenere posizioni di forza in Europa nonostante le restrizioni regolamentari e industriali. «Stellantis intende gareggiare come gli sportivi: tra di loro e contro il cronometro», ha affermato. «Il nostro scopo è immettere sul mercato veicoli attraenti, sicuri e alla portata di tutti, apprezzati dalla clientela». Il presidente ha ribadito la continuità degli investimenti programmati in Italia: introduzione di tecnologie all’avanguardia, lancio di nuovi modelli, aggiornamento professionale del personale e sostegno alle realtà locali. «Un rafforzamento di Stellantis in Italia equivale a un rafforzamento globale del gruppo», ha concluso, confermando che la base industriale nazionale rimane un elemento cardine della strategia.

Filosa smonta Tavares

Cinque giorni, tre rescissioni. Novonix (grafite), Alliance Nickel (nickel), Westwater Resources (grafite). Contratti take-or-pay firmati nel 2021-2022, quando Carlos Tavares giurava sull’Ev a ogni costo. Motivi? Domanda globale in calo (Europa e Usa sotto le stime), prezzi di nickel e grafite crollati, fabbriche a mezzo servizio. Risultato: Stellantis libera capitale, riduce complessità, e ridimensiona il piano Dare Forward 2030. Si tratta di una revisione radicale della catena di fornitura del gruppo, che evidenzia come il nuovo amministratore delegato, Antonio Filosa, stia già rimodellando in modo sostanziale l’approccio all’elettrico, riducendo di conseguenza le proiezioni del piano Dare Forward 2030, ideato dal suo predecessore, che puntava a superare i 5 milioni di veicoli elettrici annui entro la fine del decennio.

L’abbandono di Tavares ha lasciato un piano industriale basato su volumi di veicoli elettrici estremamente ambiziosi. Tuttavia, lo scenario è mutato: la domanda continua a contrarsi, i margini del gruppo si sono ridotti negli ultimi due anni e, con il pericolo di eccedenze di materie prime e impianti sottoutilizzati in America e in Europa, la priorità è ora salvaguardare la redditività complessiva.

Stellantis sta chiaramente attenuando le mete elettriche del precedente piano al 2030 e risulta evidente che il nuovo programma industriale – previsto entro la metà del 2026 e non più nel primo trimestre dell’anno venturo – stabilirà obiettivi meno spinti sull’elettrico, con una conseguente diminuzione del fabbisogno di nickel, cobalto e grafite. Con la cessazione degli accordi con Novonix, Alliance Nickel e Westwater, Stellantis sta ricercando un nuovo punto di equilibrio tra propulsione elettrica, ibrida e tradizionale, adottando una cautela maggiore negli investimenti nella filiera delle batterie.

Italia pilastro (ma con realismo)

Elkann conferma gli investimenti: tecnologie, nuovi modelli, formazione, comunità locali. «Una Stellantis forte in Italia è una Stellantis forte nel mondo». Ma il messaggio è chiaro: senza regole Ue più flessibili, anche il Belpaese rischia di diventare un costo fisso in un bilancio globale. E mentre a Torino si accende la linea della 500 ibrida, a Detroit Filosa già riscrive il futuro: meno ideologia elettrica, più pragmatismo. La gara continua. Contro il tempo, contro la Cina, e ora anche contro Bruxelles.