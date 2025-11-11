POLITICA & SANITÀ

Mobilità sanitaria, Nord a tappo.

Ma il Piemonte continua a perdere

Sempre più alto il flusso di pazienti dal Sud. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto lanciano l'allarme: i loro sistemi rischiano di non poter soddisfare tutte le richieste. Fontana: "Serve una riforma". Per la sanità piemontese il saldo è ancora negativo

Il grande esodo sanitario che risale dal Penisola è arrivato a superare i livelli di allarme al Nord, sia pure con un’eclatante e non propriamente positiva eccezione.

La mobilità sanitaria, ovvero i flussi di pazienti che dal Sud si rivolgono a ospedali e cliniche del settentrione dopo aver rappresentato una fonte di ricavi, adesso con numeri spesso insostenibili si sta trasformando in serio problema per i sistemi sanitari in difficoltà a fornire le cure ai residenti sul territorio.

Emilia-Romagna in testa

Il primo ad avvertire della gravità della situazione, nei giorni scorsi, è stato il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale. Dal vertice di una regione che ha surclassato addirittura la Lombardia quanto a mobilità attiva, De Pascale ha suonato la sirena e alzato bandiera bianca: “Siamo la Regione del tricolore, siamo patrioti, quindi nessun egoismo, però un sistema così non funziona e i numeri stanno crescendo. Non è un fenomeno stabile, ma in fortissima crescita”.

Esplicitando ancor più la questione, il governatore ha aggiunto che “se l’Emilia-Romagna attrae alta complessità, assolve a una funzione storica. Ci sono prestazioni sanitarie che esistono in Emilia-Romagna e non esistono nel resto del Paese o non con questa qualità, e queste sono patrimonio di tutti, ne andiamo fieri. Ma in questi anni abbiamo avuto una crescita enorme della domanda di prestazioni anche di bassa complessità e questo sta mettendo in difficoltà il nostro sistema”.

Un sistema che rischia di collassare non solo e non tanto per le strutture, ma per quei carichi di lavoro in più che la migrazione di malati dal Sud impone e per i quali se risorse professionali scarseggiano. “Non abbiamo infermieri infiniti per aumentare a dismisura la produzione e dall’altra parte questo mette in difficoltà anche i miei colleghi del Sud che sono i primi a protestare perché devono pagare due volte”, riferendosi ai costi dei sistemi regionali cui vanno aggiunti quelli per rimborsare le Regioni, come la sua, che forniscono le prestazioni.

Legge bipartisan

Quella dell’Emilia-Romagna non è certo un’eccezione. All’allarme di De Pascale si è presto aggiunto quello del suo collega lombardo Attilio Fontana. “Finalmente sta emergendo che il problema non è soltanto lombardo, ma è un problema molto più diffuso e anche molto serio”, dice il governatore della Lega annunciando una proposta di riforma della sanità bipartisan.

Fontana indica la Conferenza delle Regioni come “il classico luogo dove si possono fare delle scelte utili per il Paese, a prescindere dall'appartenenza politica. Io ho già un accordo: stiamo lavorando per portare una nostra bozza, una linea guida sulla riforma. Dopodiché con il presidente Fedriga abbiamo deciso che si aprirà un tavolo per preparare noi una riforma della sanità”.

Soluzione autonomia

E se il Veneto ancora tiene fronte alle crescenti richieste di cure che arrivano soprattutto da Campania, Calabria e Sicilia con oltre 53mila ricoveri per pazienti di fuori regione, ricavi per 253 milioni e un saldo positivo di 115, Luca Zaia dice chiaro e tondo: “Fatico a comprendere come, nel 2025, tante persone debbano ancora essere costrette a prendere un treno, alla ricerca di una sanità migliore”. Il suo compagno di partito e successore in pectore a Palazzo Balbi, Alberto Stefani ricorre al tema cardine della Lega al Nord: "L’autonomia che vogliamo ha tanti obiettivi, tra cui quello di garantire il diritto di essere curati bene, vicino a casa. Il Veneto ha fatto tanto ed è solidale, ma è ragionevole – aggiunge il candidato presidente – che anche le altre amministrazioni regionali accettino la sfida dell’autonomia e della responsabilità, garantendo efficienza e trasparenza nei servizi pubblici”.

L’anomalia piemontese

Un Nord a tappo o quasi, insomma. Con un’eccezione tra le Regioni più grandi rappresentata proprio dal Piemonte. Qui il disavanzo tra quanto i piemontesi spendono per cure oltre i confini regionali, soprattutto nella vicina Lombardia, e le somme incamerate per prestazioni a residenti in altre regioni permane negativo seppure ci sia stato un recupero rispetto ad alcuni anni e le ultime informazioni riconducono circa 6,5 milioni lo sbilancio.

Ma è soprattutto la potenzialità decisamente minore alle altre grandi regioni del Nord a fare la differenza per il sistema sanitario piemontese dove le eccellenze nel pubblico non mancano, così come pur non con numeri e proporzioni della Lombardia anche la sanità privata gioca un ruolo importante. Anche se a proposito di quest’ultima non di rado rappresenta una sorta di canale di collegamento tra le strutture di grandi gruppi in Piemonte e quelle al di là del Ticino, con un flusso di pazienti che dal Piemonte continuano a migrare oltre i confini.

Una scoffitta per l’Italia

Insomma, se per il ministro della Salute Orazio Schillaci la migrazione sanitaria è “una sconfitta per la nazione”, l’allarme lanciato dalle Regioni che ormai fanno sempre più fatica ad erogare prestazioni a chi arriva dal Sud e lo scenario decisamente differente del Piemonte fanno emergere una palese anomalia all’interno dello stesso Nord. E porre più di una domanda circa le sue cause.