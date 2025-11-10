FINANZA & POTERI

Dio vede e Crt provvede: Poggi incassa la benedizione di Repole

Visita pastorale dell'arcivescovo di Torino a Palazzo Perrone. Un discorso sull'importanza del "dono" condito dal solito anatema contro il "capitalismo cannibale". Velo pietoso sul "peccatuccio" commesso nella scelta del rappresentante della Chiesa in fondazione

Dopo le elargizioni terrene, arriva la benedizione dell’alto. Il nuovo corso della Fondazione Crt inaugurato dalla giurista ciellina Anna Maria Poggi dopo la parentesi burrascosa di Fabrizio Palenzona prima ha rinsaldato i legami con il Comune di Torino e la Regione Piemonte aprendo i suoi canali di credito, e ora si prepara a stringere un’alleanza di ideali con la Diocesi, ospitando a Palazzo Perrone l’arcivescovo di Torino Roberto Repole, per una conferenza dal titolo “Il dono. Dimensione essenziale per l'esistenza della società”. E visto che nell’ultimo periodo dalle parti di via XX Settembre di doni se ne intendono, hanno pensato bene di conferire al cardinale l’onere e l’onore di spiegare con parole] alte e citazioni filosofiche l’importanza di tale gesto, fornendo un assist alla presidente e invitando la Fondazione a “mettere in discussione l’economicismo esasperato”.

Dono base della società

A fare da trait d’union tra Poggi e Repole il superlativo Giampiero Leo, consigliere d’indirizzo della Fondazione (“Carissimooo bellissimooo”), che ha introdotto l’incontro nel Salone d’Onore di Palazzo Perrone. “La società si tiene in piedi attraverso gli scambi gratuiti. Su questo scambio libero e gratuito si fonda la coesione tra le persone e da questa si origina la macrocoesione statale e la microcoesione mercantile”, ha spiegato il cardinale, evidenziando la differenza con gli scambi di mercato: “Nel donare non si deve avere paura di un mancato contraccambio, ma il dono dev’essere attivamente accolto da chi riceve”. Non è mancato l’attacco al sistema capitalistico, già criticato più volte in passato da Repole: “Il capitalismo di oggi è cannibale: ha bisogno delle relazioni, ma le usa e le disintegra”. Da qui l’invito alla presidente Poggi di utilizzare un approccio diverso, accolto favorevolmente da quest’ultima.

La capitale della generosità

“Il mio sforzo va in questa direzione”, ha dichiarato Poggi in risposta all’intervento dell’Arcivescovo, “c’è una bella dialettica su questi temi all’interno degli organi della Fondazione”. E ha poi ribadito la sua linea di azione, che sembra mettere in soffitta il principio di indipendenza delle fondazioni bancarie prediligendo il rafforzamento dei legami con le istituzioni, come dimostrano i recenti progetti di finanziamento al Comune e alla Regione siglati con il sindaco Stefano Lo Russo e con il governatore Alberto Cirio. “La Fondazione Crt ha a cuore la dimensione della sua responsabilità, e il dialogo con le istituzioni civili ed economiche è parte della nostra missione”.

La giurista ciellina e l’alto prelato si trovano così sulla stessa lunghezza d’onda, e le parole del cardinale diventano motivo d’ispirazione: “Siamo molto colpiti dal modo di parlare alla collettività di Repole, e in un periodo in cui rielaboriamo le linee strategiche pluriennali è importante cogliere l’aspetto della filantropia”. Un aspetto che secondo lei è parte integrante del Dna della città: “Torino è stata la città del dono e in larga parte lo è tuttora, nostro compito è fare in modo che questa sensibilità non si disperda”

Qualcosa da farsi perdonare

La conferenza di oggi è stata anche l’occasione per mettersi alle spalle un recente passato che ha visto anche la Chiesa impicciata in fatti non propriamente encomiabili della Fondazione: era infatti stato indicato dalla Conferenza Episcopale Piemontese Antonello Monti, consigliere d’indirizzo finito indagato insieme ad altri sei colleghi per aver siglato quel presunto “patto occulto” la cui scoperta ha portato alle dimissioni di Palenzona e all’avvento della Poggi. Che dopo un primo anno piuttosto tormentato, sta iniziando a dare forma alla sua idea di Fondazione: nessuna velleità autarchica, ma al contrario fortemente legata alle istituzioni, e fiera di esserlo. Repole non potrebbe essere più d’accordo, e la politica piemontese insieme a lui.