Centrale del latte d'Italia, in crescita ricavi e utile netto

La Centrale del Latte d'Italia, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, ha registrato nei primi nove mesi del 2025 un fatturato pari a 261,1 milioni di euro, rispetto ai 254,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio 2024, con un incremento del 2,8% grazie ad un aumento dei volumi di vendita, specialmente nel settore Dairy, e in particolare del mascarpone, e un aumento del prezzo medio di vendita. Il margine operativo lordo al 30 settembre rimane stabile a 25,7 milioni rispetto al 30 settembre 2023 con ebitda margin del 9,8% risulta essere in leggera diminuzione rispetto al 10,1%, riportato nel terzo trimestre del 2024. Il risultato operativo al 30 settembre è pari a 13,7 milioni di euro, rispetto ai 14,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile netto risulta pari a 8,7 milioni, in aumento rispetto al 30 settembre 2024, il cui dato era pari a 8,3 milioni (+5%). La posizione finanziaria netta è in deciso miglioramento ed è pari a -2 milioni di euro, rispetto ai -19,6 milioni al 31 dicembre 2024.