Finals: Lo Russo "c'è entusiasmo per come sono organizzate"

"L'organizzazione delle Atp Finals ogni anno è cresciuta, quest'anno è davvero straordinaria. Io sto incontrando tante persone, tutte entusiaste di come l'evento è organizzato". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ieri sera ha assistito all'Inalpi Arena alla partita di Jannik Sinner. "Per Torino - aggiunge - l'avere creduto in questo evento e avere costruito in tante parti della città molte iniziative legate all'evento fa la differenza e siamo davvero contenti. I bilanci li faremo alla fine di questa quinta edizione, ma per il momento i commenti che ricevo sono tutti straordinariamente entusiasti, soprattutto sulla nostra capacità organizzativa. E ovviamente - conclude - siamo entusiasti dei risultati sportivi dei nostri tennisti, a cui facciamo un grande in bocca al lupo".