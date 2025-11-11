Torino ricorda Paolo Griseri, "Uno sguardo oltre la cronaca"

Torino ricorda Paolo Griseri, giornalista di Repubblica per tanti anni e poi vicedirettore della Stampa, scomparso il 24 ottobre 2024. Un giornalista vero, di quelli che hanno fatto del mestiere una forma di impegno civile. Aveva lo sguardo limpido e curioso di chi non si accontenta mai, la capacità di entrare nei fatti con rigore ma anche con umanità. Sapeva ascoltare le persone, anche quando la notizia sembrava già scritta, e proprio lì trovava spesso la storia più autentica. Nei suoi articoli c'era sempre un equilibrio raro tra competenza economica e sensibilità sociale, tra lucidità d'analisi e partecipazione umana. "Paolo Griseri. Uno sguardo oltre la cronaca" è il nome dell'evento organizzato per venerdì alle 18.30 al Museo nazionale dell'automobile, in corso Unità d'Italia, a Torino. Lo ricorderanno innanzitutto gli amici e i colleghi, che hanno condiviso con lui tanti momenti di vita e di lavoro. Interverrà l'ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino, che con Griseri aveva scritto il libro, "La sfida. Oltre il Pd per tornare a vincere. Anche al Nord" (Einaudi, 2010), ci sarà Evelina Christillin, oggi presidente del Museo Egizio, che con lui aveva un rapporto anche di amicizia. Paolo Griseri ha raccontato l'industria, il lavoro, la politica, ma soprattutto le persone dietro quei mondi: gli operai, i precari, i protagonisti silenziosi della città. Il suo impegno sul tema del lavoro precario ne testimonia la coerenza, un interesse che Repubblica ha voluto onorare con un premio di laurea a suo nome, destinato a chi continua a studiare e raccontare quel mondo fragile e complesso. Sul palco per approfondire questo aspetto interverranno Paolo Rebaudengo, già responsabile delle relazioni industriali di Fiat, e Giorgio Airaudo, ex segretario della Fiom-Cgil.