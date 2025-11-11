Ottobre positivo per i veicoli industriali (+19,2%)

Il mercato dei veicoli industriali è in crescita nel mese di ottobre, con un aumento del 19,2% rispetto allo stesso mese del 2024. Le nuove immatricolazioni - secondo i dati del Centro Studi e Statistiche Unrae sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - raggiungono 2.600 unità rispetto alle 2.181 dell'anno precedente. I mezzi con massa tra 6,01 e 15,99 tonnellate mostrano un incremento consistente, salendo da 254 a 303 immatricolazioni (+19,3%), così come i veicoli pesanti oltre le 16 tonnellate, in aumento del 20%, con 2.245 unità contro le 1.871 dello scorso anno. In questo segmento, i carri avanzano del 14,7%, passando da 823 a 944 unità, mentre i trattori stradali registrano una crescita più marcata del 24,1%, da 1.048 a 1.301 immatricolazioni. Al contrario, i veicoli leggeri da 3,51 a 6 t chiudono il mese in negativo, passando da 56 a 52 unità (-7,1%). Nei primi dieci mesi del 2025, il mercato dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate conta 23.315 immatricolazioni, in calo del 5,5% sullo stesso periodo del 2024. L'Unrae "accoglie con favore l'inserimento nella legge di bilancio, all'interno dello Stato di previsione del Mit, della misura straordinaria da 590 milioni di euro per il periodo 2027-2031, destinata alla rottamazione dei veicoli più obsoleti e inquinanti". L'associazione auspica che, "nella messa a terra delle risorse, l'intervento segua le linee guida della roadmap per la decarbonizzazione del trasporto merci su gomma, già condivisa insieme alle altre associazioni dell'automotive e dell'autotrasporto. Nel frattempo, dopo la recente pubblicazione del Decreto per il rinnovo del parco veicolare pesante, le cui risorse ammontano a 13 milioni per il 2025, si attende ora l'emanazione del provvedimento attuativo, che consentirà alle imprese di prenotare i contributi. Unrae chiede che lo stanziamento aggiuntivo di 6 milioni previsto per l'anno in corso "venga anch'esso urgentemente reso operativo, confluendo possibilmente nella stessa misura incentivante per evitare una gestione separata e disomogenea dei due fondi".