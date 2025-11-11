Morto Bertone: Cirio, ha dato vita a un'eccellenza

Il presidente Cirio, la vicepresidente Chiorino e tutta la Giunta regionale del Piemonte esprimono "profondo cordoglio" per la scomparsa di Alberto Bertone, fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant'Anna. "Con la sua visione imprenditoriale, il suo coraggio e una capacità innovativa fuori dal comune - aggiungono -, Alberto Bertone ha saputo dare vita a un'eccellenza piemontese riconosciuta in tutta Italia, contribuendo a generare sviluppo, lavoro e valore per il territorio". "La sua attenzione per le persone, il forte senso di responsabilità sociale e l'impegno verso il territorio - concludono - rimangono un esempio importante della realtà imprenditoriale del nostro Piemonte". Alla famiglia Bertone, ai dipendenti e ai collaboratori di Acqua Sant'Anna, il presidente Cirio e tutta la Giunta regionale rivolgono "le più sentite condoglianze, unendosi al loro dolore per la perdita di un imprenditore che ha segnato la segnato la storia economica e sociale del Piemonte".