POLITICA & GIUSTIZIA

Santanchè, processo bis per Visibilia

Dopo l'annullamento del capo di imputazione per “genericità”, la gup ha disposto il nuovo rinvio a giudizio la società fondata dalla ministra. Udienza il 16 dicembre, due giorni prima della ripresa del filone principale che la vede imputata

Ritorna davanti a un collegio del Tribunale Visibilia srl in liquidazione, una delle società del gruppo editoriale fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e già una volta mandata a processo assieme alla stessa parlamentare e ad altre persone accusate di falso in bilancio. Dopo la dichiarazione di nullità del capo di imputazione per “indeterminatezza” e “genericità”, eccezione proposta in aula dall’avvocato Giovanni Morgese, e il regresso della posizione della società alla fase dell’indagine preliminare, oggi la gup Anna Calbi ha disposto un nuovo rinvio a giudizio.

Per la società, imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, il nuovo dibattimento si aprirà il prossimo 16 dicembre sempre davanti alla seconda sezione penale. Sezione che sta già celebrando il filone principale del procedimento che, verosimilmente, riacquisterà questo piccolo pezzo perso in seguito alla formulazione del capo di incolpazione: secondo il legale, così per come era stato scritto, comprometteva il diritto di difesa. Infatti, la tranche del procedimento a carico, tra gli altri, della senatrice di FdI, del suo ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, del suo compagno Dimitri Kunz, della sorella e della nipote, riprenderà il prossimo 18 dicembre.