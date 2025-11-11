Piemonte ipotizza 1,2 milioni a comunità energetiche rinnovabili

Via libera della prima Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte alla norma finanziaria relativa alla promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili. Claudio Sacchetto (Lega) ha presentato un emendamento di coordinamento, che è stato sottoscritto dagli altri primi firmatari delle proposte, Sarah Disabato (M5S) e Alberto Avetta (Pd), così come da molti altri commissari presenti. In sintesi, l'emendamento prevede per attuare la legge, oneri complessivi di 1.235.000 euro (635.000 euro di spesa corrente e 600.000 euro in conto capitale) per gli anni 2026 e 2027. Dal 2028 in poi, gli oneri saranno coperti con le risorse previste annualmente nella legge di bilancio regionale.