Italmobiliare chiude i 9 mesi con ricavi per quasi 1,2 miliardi

Italmobiliare chiude i 9 mesi con ricavi in crescita del 12,1% a oltre 1,19 miliardi e un margine operativo lordo in calo del 21,2% a 115,2 milioni, mentre il valore del portafoglio delle società controllate è stabile a 2,2 miliardi, con una posizione finanziaria netta positiva per 206,8 milioni. Tra le principali aziende controllate si segnala il balzo dell'11,3% dei ricavi di Caffè Borbone a 270,7 milioni. In rialzo del 9,1% a 51,3 milioni i ricavi Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella e del 23,4% a 56,6 milioni quelli di Cds-Casa della Salute. Quest'ultima ha aperto nuove cliniche, raggiungendo quota 39 strutture tra Liguria, Piemonte e Sardegna, destinate a diventare 40 entro la fine dell'anno. Prosegue inoltre lo sviluppo di Italgen, che a luglio ha rilevato 2 impianti idroelettrici ed entro la fine dell'anno completerà la costruzione di 2 impianti fotovoltaici che porteranno la capacità produttiva totale dell'azienda a superare i 100 MW. Quanto al salumificio Capitelli, invece, i ricavi sono cresciuti del 4,9% a 18 milioni. Nel mese di ottobre Italmobiliare ha incassato 45,1 milioni di euro dalla cessione della partecipazione in Mediobanca, nell'ambito dell'Opas di Montepaschi che si è conclusa in settembre.