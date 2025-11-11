SALA ROSSA

Strada facendo, Lo Russo taglia nastri in vista del 2027

Aperto il primo tratto pedonale di via Roma, il sindaco rilancia: "Pedonalizziamo piazza Carlo Felice". L'obiettivo è togliere le automobili da Porta Nuova fino a Palazzo Reale. Lo potrà fare però solo se rieletto. E dovrà persuadere i molti torinesi delusi - VIDEO

Stefano Lo Russo si fa strada verso le elezioni comunali del 2027. In occasione dell’apertura del primo tratto pedonale di via Roma lancia la prima proposta per il quinquennio 2027-2032: realizzare un grande boulevard che colleghi Palazzo Reale alla stazione Porta Nuova. “Non sono tante le grandi città italiane che hanno una qualità del fronte stazione principale come Torino”, ha spiegato. Il suo progetto però prevede lo stop alle automobili in piazza Carlo Felice. Non una cosa facile da realizzare.

Assalto a via Roma

Non hanno aspettato molto i torinesi per impossessarsi della nuova via Roma pedonale. Nemmeno il tempo di rimuovere le transenne che in molti vi si sono riversati. Chi a passeggio con il cane, chi in bicicletta, chi con il passeggino e chi ha deciso di riprendere fiato prima di incamminarsi con la valigia verso la stazione Porta Nuova.

L’inaugurazione del primo tratto pedonale di una delle arterie più auliche della città è avvenuto questa mattina, martedì 11 novembre 2025, in presenza del sindaco e dell’assessora Chiara Foglietta. Insieme, dopo un breve discorso, hanno percorso i primi cento metri della neo pedonalizzazione.

Le principali novità sono la pavimentazione in diorite grigia da cave piemontesi che è allo stesso livello dei marciapiedi sotto i portici eliminando le barriere architettoniche e una serie di panchine e fioriere agli incroci. Si tratta però del primo lotto. L'intero cantiere, finanziato con 12 milioni in gran parte provenienti dai fondi europei Pon Metro Plus, è suddiviso in tre parti: “I primi due, che sono partiti già da tempo termineranno entrambi ad aprile 2026, mentre il terzo, partito a novembre, si concluderà ad agosto 2026”.

Il video dell'apertura di via Roma

Un progetto bandiera

Lo Russo però non sembra essere intenzionato a fermarsi perché l’obiettivo è rendere pedonale l’intero tratto che collega la stazione Porta Nuova con piazza Castello. Per farlo però è necessario vietare la circolazione alle automobili in piazza Carlo Felice. “Un ragionamento si aprirà anche sull’ottimizzazione dell’utilizzo di quella piazza”, ha spiegato il sindaco.

Non è un progetto facile perché si tratta di un importante snodo automobilistico, c’è l’accesso a un parcheggio interrato ed è una stazione di attestamento dei bus. “Ha una serie di complessità, ma avere la possibilità di uscire dalla stazione, entrare nei giardini Sambuy completamente riqualificati e un grande boulevard pedonale che collega Palazzo Reale con la stazione è una buona idea che stiamo esaminando”.

I tempi sono prematuri

Si tratta però di un progetto che al momento rimane sulla carta. Per realizzarlo ci vogliono impegno, mediazione, tempo e denari, e di questo ne è consapevole lo stesso primo cittadino. “Inutile anticipare cose che vanno discusse, verificate e sulle quali si deve trovare capienza economica. Sarebbe un intervento di qualità e Torino lo merita”, ha aggiunto. Un progetto che il sindaco potrà realizzare solo se verrà rieletto. Lo Russo dunque tira dritto. Nonostante un’estate rovente durante la quale è stato più volte messo in discussione come candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni del 2027.