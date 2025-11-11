M5s Piemonte, Regione aumenta Irpef per coprire tagli governo

"A Roma la destra celebra in pompa magna il taglio dell'Irpef inserito nella prossima legge di bilancio, in Piemonte la stessa destra aumenta l'addizionale regionale Irpef per coprire i tagli del governo 'amico'". Lo sottolineano in una nota la capogruppo del M5s al Consiglio regionale del Piemonte, Sarah Disabato, insieme ai consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio. "Lo ha spiegato questa mattina, in Commissione Bilancio, l'assessore Tronzano. Oggi abbiamo appreso che una parte dei 117 milioni di euro che il governo chiede alla nostra Regione per concorrere alla finanza pubblica sarà coperta proprio con l'aumento dell'Irpef regionale - precisano i consiglieri -. Il governo Meloni in quanto a comunicazione è un genio del male: annunciano di ridurre le tasse ma poi si rifanno sulle Regioni, costrette ad aumentarle per far quadrare i conti. Una presa in giro che costerà caro, carissimo, a tanti lavoratori e pensionati del ceto medio, sempre penalizzato quando si tratta di rimpolpare i bilanci degli enti pubblici". "Come Movimento 5 Stelle avevamo lottato duramente contro quell'indifendibile aumento delle tasse, calato dall'alto in piena estate, che nei fatti contribuirà a finanziare la propaganda del governo Meloni - concludono -. La coperta è corta e conosciamo bene le gravi difficoltà del bilancio regionale, ma ricordiamo a Tronzano e alla giunta Cirio che non governano da 6 mesi, bensì da 6 lunghi anni. Basta con le giustificazioni, i cittadini non se ne fanno niente. Servono fatti".