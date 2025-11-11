Torino-Lione, cantieri non impattano su salute dei Valsusini

Lo stato di salute degli abitanti della Valle di Susa si conferma in linea con gli andamenti del resto della provincia di Torino e del Piemonte, senza variazioni legate alla presenza dei cantieri della nuova ferrovia Torino-Lione. È quanto emerge dall'analisi 2025 della Vis, la Valutazione di impatto sulla salute, presentata questa mattina in un incontro in Regione Piemonte. I risultati sono la combinazione di dati sanitari e dati del monitoraggio ambientale eseguito intorno ai cantieri dell'opera, elaborati dal dipartimento di Scienze e Sanità pubbliche dell'Università di Torino nell'ambito del tavolo tecnico di pilotaggio della Vis. Il tavolo, coordinato dalla Regione, riunisce periodicamente Telt, Arpa, Asl To3 e un rappresentante nominato dai Comuni interessati dall'opera. Il presidente dell'Osservatorio sulla Torino-Lione Calogero Mauceri, collegato da Roma, ha segnalato come il metodo della Vis usato in questo caso (mentre di solito non si applica alle grandi opere, ndr) possa fare da apripista per altre opere analoghe. "La Valutazione di impatto sulla salute - ha detto l'assessore alle Infrastrutture logistiche Enrico Bussalino - non è solo un adempimento tecnico: è uno strumento concreto di conoscenza e di fiducia. Attraverso i dati che vengono raccolti e analizzati abbiamo la possibilità di disporre di un quadro preciso e aggiornato sugli effetti dell'opera, sullo stato dell'ambiente e sulla salute della popolazione. Vogliamo essere certi che i cantieri non comportino impatti negativi per la salute e che le attività vengano condotte in modo controllato, sicuro e rispettoso del territorio. E questi dati lo confermano".