POLITICA & SANITÀ

"La supercazzola dell'assessore sui conti in rosso della Sanità"

Riboldi giustifica il buco nei bilanci delle Asl con le molte assunzioni di personale. Ancora da chiarire le cause del deficit dell'intramoenia alle Molinette. Cinquestelle: "Dall'assessore di FdI solo fuffa e un teatrino preoccupante per i piemontesi"

La “penna fortunata” e la supercazzola. Se la prima l’assessore alla sanità del Piemonte se l’era tolta con solennità dal taschino per far firmare il bilancio della Città della Salute, la seconda Federico Riboldi se l’è vista affibbiare come beffarda sintesi delle sue risposte in aula alle domande dell’opposizione proprio sui conti della più grande azienda ospedaliera e non solo.

Una settimana esatta dopo la cerimonia in corso Bramante, con l’autografo del direttore generale Livio Tranchida al consuntivo 2024, chiuso con un rosso di 51 milioni cui vanno aggiunti i circa 200 che all’inizio dell’anno la Regione versa nelle casse della Città della Salute per consentirle di funzionare, il clima in consiglio regionale è ben diverso.

M5s chiede spiegazioni

Dai banchi dei Cinquestelle il consigliere Alberto Unia pone a Riboldi chiede spiegazioni sul disavanzo di 402mila euro subito dalla Città della Salute nel 2004 per quanto riguarda il saldo tra entrate e uscite sul fronte dell’intramoenia. La domanda è secca, diretta: “il disavanzo è stato coperto, in tutto o in parte, con fondi ordinari o trasferimenti regionali?”. La risposta ha fatto strabuzzare gli occhi a più d’uno.

Già, perché a fronte di un bilancio firmato in pompa magna, si scopre che l’azienda di corso Bramante “ha verificato e sta ancora analizzando le componenti di ricavo e costo di questa gestione – spiega l’assessore – passaggio necessario per garantire l’equilibrio economico previsto dalla normativa nazionale”. Insomma, se le parole hanno un senso, Tranchida e i suoi devono ancora capire come salti fuori quel rosso. E, questo, dopo aver firmato il bilancio.

Lo stesso riferimento alla normativa nazionale non può che rimandare al resto di ciò che prevede la legge, ovvero la sospensione della libera professione intramuraria in caso di saldo negativo e il conseguente aggiornamento delle tariffe. Fino ad oggi non c’è stata né l’una, né l’altra. Una vicenda che troverebbe non poche analogie con quella che, come abbiamo scritto pochi giorni addietro, ha portato in Valle d’Aosta a una serie di provvedimenti della Corte dei Conti con l’ipotesi di danno erariale.

Poca trasparenza

Di fronte a situazioni del genere “ci saremmo aspettati risposte trasparenti ed esaustive, invece abbiamo dovuto assistere ad un teatrino preoccupante per i cittadini piemontesi”, dice la capogruppo pentastellata Sarah Disabato. “Sui conti in rosso dell’intramoenia Riboldi si è lanciato in una clamorosa supercazzola, dicendo che l’azienda ospedaliera sta ancora analizzando le componenti di ricavo e di costo di questa gestione. Il bilancio è stato firmato diversi giorni fa, dalla Giunta ci saremmo aspettati che avesse ben chiara la situazione. Invece, purtroppo, pare di no”. E non è finita.

Sempre i Cinquestelle, allargando il fascio di luce oltre corso Bramante, chiedono lumi sui conti in rosse delle Asl. In questo caso, “Riboldi ha provato a giustificarsi dicendo che sono causati dalla positiva politica di assunzioni della Giunta di Alberto Cirio, che avrebbe portato il personale sanitario da 55mila a 59mila unità. Peccato – osserva Disabato – che l’Agenas abbia evidenziato con chiarezza il calo dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, passati dagli 8.530 del 2013 agli 8.116 del 2023”.

La capogruppo del M5s aveva chiesto anche quale sia stato il ruolo dell’advisor ingaggiato dall’allora commissario Thomas Schael nel bilancio firmato una settimana fa e se esiste un parere di questo pool di esperti. Domande rimaste, per ora, senza risposta.