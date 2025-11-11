PALAZZO LASCARIS

Barattolo, centrodestra a rotoli.

Bizze della Lega, irritazione FdI

Piemonte, maggioranza in tilt. I leghisti fanno mancare il numero legale: ospedale unico del Vco e legge sul patrimonio pubblico restano bloccati. Una mossa che denuncia la loro insofferenza e la frustrazione per sentirsi poco considerati

Pomeriggio movimentato a Palazzo Lascaris, dove i consiglieri della Lega si sono resi protagonisti di una mossa che ha evidenziato ancora una volta le crepe interna della maggioranza di centrodestra in Piemonte, facendo mancare il numero legale durante la seduta odierna del Consiglio Regionale e impedendo di fatto l’avvio dei lavori. La sessione odierna, convocata per le ore 15, non è mai partita: all’ordine del giorno c’erano due provvedimenti chiave, entrambi promossi da due assessori di Fratelli d’Italia, che così restano a bocca asciutta: prima la delibera sull’ospedale unico del Vco, proposta dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi, e poi il disegno di legge 107 promosso dall’assessore al Welfare Maurizio Marrone, mirato a “valorizzare il patrimonio pubblico” attraverso l’affidamento di alloggi Atc a enti e aziende per dieci anni, in cambio di ristrutturazioni a loro spese.

Tutto da rifare, e la sensazione che si tratti solo di un antipasto in vista delle discussioni sul piano sociosanitario e sulla legge di Bilancio: la Lega non ci sta più a fare da gregaria a FdI e la giunta guidata da Alberto Cirio deve fare i conti con l’insoddisfazione dei consiglieri del Carroccio.

Segnale d’insofferenza

Il gesto della Lega, capitanata dal capogruppo Fabrizio Ricca, appare come un segnale di insofferenza accumulata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La questione del mercato del Barattolo a Torino. Una legge regionale è stata disattesa dalla giunta comunale di centrosinistra guidata dal sindaco Stefano Lo Russo, senza che la Regione Piemonte abbia reagito, magari presentando un ricorso al Tar. Gli uffici si difendono, sostenendo che è solo questione di tempistiche e che l’esposto verrà presentato, ma i leghisti interpretano l’episodio come un sintomo più ampio che indica la progressiva irrilevanza del Consiglio Regionale: “Se non serviamo a niente, se facciamo leggi che non si fanno rispettare e ordini del giorno che cadono nel vuoto, ce lo dicano che veniamo solo per schiacciare i bottoni e approvare il bilancio”, lo sfogo di Ricca.

Patti segreti e divisioni interne

Nonostante la Lega fosse inizialmente d’accordo sulle misure in agenda, votando tutti gli emendamenti in Commissione Sanità sull’ospedale del Vco l’ammutinamento odierno ha finito per bloccare tutto. Il “piano segreto” siglato in precedenza tra Lega e Fratelli d'Italia avrebbe dovuto sistemare la questione, sbloccando l’impasse sull’ospedale: un ospedale pubblico e uno ai privati e tutti contenti, soprattutto il sottosegretario leghista Alberto Preioni, espressione del Vco e strenuo difensore del doppio ospedale, di cui ne ha fatto una bandiera. Facile sulla carta, molto più difficile in pratica, dovendo fare i conti con la mancanza di fondi e soprattutto di personale, con medici e infermieri restii a trasferirsi in una zona di montagna al confine con la Svizzera, dove guadagnerebbero il triplo.

Tuttavia, il motivo del contendere di oggi va oltre: è un messaggio plateale per contare di più nella coalizione. Questo non toglie che la delibera di Riboldi, come quella di Marrone, non sia passata, lasciando Fratelli d’Italia con un palmo di naso. Così Riboldi non ha potuto fare altro che manifestare apertamente il suo disappunto: è andato via stizzito prima delle 17,45, quando in teoria la seduta sarebbe dovuta riprendere, rivolgendosi al collega di giunta Gian Luca Vignale con queste parole: “Andiamo a casa Gian, non c’è più tempo di fare un cazzo”.

La tela di Penelope

L’opposizione non ha perso tempo per attaccare. Domenico Rossi, consigliere del Pd e segretario regionale del partito, ha definito l’accaduto “gravissimo”: “La maggioranza non faccia come Penelope. I cittadini meritano serietà. Non possiamo immaginare che mentre un pezzo della maggioranza lavora per l'ospedale unico, un altro boicotta il progetto già approvato in giunta e in commissione”. Rossi ha puntato il dito contro il governatore Cirio, reo di aver smontato il progetto di ospedale unico a Ornavasso promosso dal suo predecessore Sergio Chiamparino: “Deve intervenire e garantire che il percorso sia serio. Ci sono voluti sette anni, la mobilitazione di professionisti e amministratori locali per far aprire gli occhi alla giunta. Se nel 2019 non avessero cambiato idea, oggi l’ospedale unico sarebbe realtà”.

La sanità può attendere

Le capogruppo di opposizione – Gianna Pentenero (Pd), Sarah Disabato (M5s), Alice Ravinale (Avs) e Vittoria Nallo (Sue) – hanno rilasciato una nota congiunta: “Consiglio regionale paralizzato, la sanità del Vco può attendere. È inaccettabile che le spaccature dentro la maggioranza si scarichino sulla pelle dei cittadini. Oggi avremmo dovuto discutere un tema cruciale per il diritto alla salute, e invece ci siamo trovati di fronte a un muro di tatticismi e litigi interni”. Hanno aggiunto: “La frantumazione della maggioranza Cirio è ormai evidente, e a farne le spese sono i piemontesi, che si aspettano soluzioni e non giochi di potere. Si è scritta una pagina di irresponsabilità istituzionale”.

Tensioni latenti

La discussione è quindi rinviata alla prossima settimana, e la conferenza dei capigruppo, prevista inizialmente per le 18, è slittata a domani, sperando che nel frattempo le acque si calmino. Tuttavia, il tema politico resta aperto: e questo fallo di frustrazione della Lega, che chiede maggiore considerazione non solo dagli uffici ma anche dagli alleati, potrebbe presto essere reiterato. In vista della discussione sul piano sociosanitario di Riboldi e sulla legge di bilancio dell’assessore forzista Andrea Tronzano, le tensioni interne alla maggioranza non sembrano affatto destinate a svanire.