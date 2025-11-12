GRANA PADANA

Lega: "isolare" Vannacci.

Molinari serra i ranghi

Dopo le ultime sortite cresce l'irritazione interna verso il generale. Intanto il partito si rafforza nei territori. In Piemonte una pletora di dipartimenti tematici per ravvivare una militanza spenta e rassegnata. Obiettivo: "Avvicinarsi ancor più ai cittadini"

Nella Lega cui sarebbe bastato il Capitano senza arruolare il Generale si spiega che in questa faccenda Roberto Vannacci e l’argine interno alle sue incursioni non c’entra un fico secco. Sarà. Davanti alla spinta territoriale del partito con l’istituzione di dipartimenti tematici a livello regionale, comunque, il dubbio resta. E le eventuali ragioni aggiuntive dell’iniziativa, pure.

In queste ore le tensioni per le ultime sortite dell’ex parà del Col Moschin sulla marcia su Roma e la X Mas hanno alzato ancor di più la tensione tra chi già non aveva nascosto fin dall’inizio le sue, diciamo, perplessità sull’autore del Mondo al contrario nelle file di chi aveva avuto spinte “estremiste” che non erano andate oltre il folcloristico Tanko dei Serenissimi sotto il campanile di San Marco.

Nel frattempo è proprio quell’articolazione territoriale del partito che si rafforza. Non sarà in funzione anti team Vannacci, come viene ribadito con forza, ma certamente l’organizzazione regionale integrata dai dipartimenti per singole materie affidati ad altrettanti responsabili non può che apparire come un impulso verso un radicamento sul territorio che la svolta sovranista e nazionalista del leader aveva un po’ indebolito. Una debolezza fattasi sentire nei voti e, non di meno, nella stessa militanza talvolta frenata nell’entusiasmo e nell’attivismo da spinte centrifughe rispetto proprio ai territori, alle loro peculiarità e ai loro problemi da affrontare e, possibilmente, risolvere.

Nulla da inventare, basta declinare in ciascuna regione lo schema in uso da sempre al vertice del partito. Così come si fa in Piemonte dove è già pronto l’organigramma con, l’Agricoltura affidata all’ex assessore, oggi consigliere regionale Marco Protopapa; l’Ambiente a Gian Carlo Locarni, l’avvocato Mauro Anetrini, impegnato in prima fila nella campagna referendaria, seguirà la Giustizia, gli ex consiglieri regionali Sara Zambaia, Federico Gregorio, Alessandro Stecco e Michele Mosca rispettivamente a Integrazione, Digitalizzazione, Università e Infrastrutture. All’assessore in carica Matteo Marnati una delle deleghe che ricopre nella giunta Cirio, l’Innovazione. Al consigliere di Palazzo Lascaris e vicecapogruppo Andrea Cerutti il cavallo di battaglia storico, l’Autonomia regionale.

E poi ancora: Antimafia (Stefano Strada); Attività Produttive (Katia Manassero); Carceri Polizia Penitenziaria (Simona Giaccardi); Casa Politiche Abitative (Paolo Caviglia); Cultura (Alessio Ercoli); Difesa (Ruggero Sala), Disabilità (Giorgia Povolo); Economia (Egidio Rangone): Energia (Marco Racca); Esteri (Fabio Rondini); Famiglia (Carlo Emanuele Morando); Gestione Faunistico Venatoria (Marco Cerini); Giovani (Andrea Riolfi); Istruzione Scuola (Moreno Maugeri); Lavoro (Andrea Giaccone); Motorismo Storico (Paolo De Marchi); Pari Opportunità (Giulia Licata); Pesca (l’ex parlamentare Marzio Liuni); Politiche Aree Montane (l’attuale sottosegretario Alberto Preioni); Sanità (l’ex parlamentare Rossana Boldi); Sicurezza (al capogruppo in via Alfieri Fabrizio Ricca); Sport (Ivan Orsi); Turismo (Valentina Casetta); Tutela Benessere Animali (Astrid Sento).

“Uno strumento importante per tenere saldi rapporti con il territorio, coinvolgendo cittadini e associazioni su tematiche e avvicinandoli al partito” spiega il segretario regionale Riccardo Molinari, il quale ricorda come e alcuni di questi dipartimenti, come quello della Sanità, “funzionano bene già da tempo e ai quali se ne aggiungono di nuovi”. Insieme a lui, venerdì alle 18 all’Holiday Inn Turin, alla presentazione ufficiale ci saranno anche la parlamentare Elena Maccanti, il coordinatore regionale dei dipartimenti Roberto Simonetti e quello nazionale Armando Siri.