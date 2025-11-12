ECONOMIA DOMESTICA

Ilva, spunta un terzo pretendente. Sindacati: "Avanti così si chiude"

Dopo la rottura di ieri al tavolo a Palazzo Chigi con Mantovano e Urso c'è un'unica drammatica certezza: cassa integrazione per 6mila dipendenti e un destino, se possibile, ancora più buio. Oltre ai fondi si sarebbe manifestata l'offerta di Qatar Steel

Una trattativa riservata sarebbe in corso tra il governo italiano e un nuovo operatore straniero interessato a rilevare Acciaierie d’Italia, dopo il ritiro degli azeri di Baku Steel e in aggiunta ai fondi americani Bedrock e Flacks. A darne notizia è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante il vertice di ieri sera con le organizzazioni dei lavoratori.

L’indiscrezione, trapelata da ambienti sindacali, ha fatto saltare il tavolo: le sigle temono che dietro l’ennesimo cambio di scenario si nasconda una chiusura mascherata degli impianti. Eppure, secondo quanto emerso, il nuovo soggetto in trattativa sarebbe pronto a rilevare tutti gli stabilimenti, da Taranto a Genova, da Novi Ligure a Racconigi.

Dietro il riserbo, si fa strada un nome: Qatar Steel, gruppo siderurgico del Golfo Persico, già attivo nel mercato europeo. L’interesse qatariota sarebbe concreto: il nuovo player avrebbe firmato un accordo di riservatezza e ottenuto l’accesso alla data room, dove si trovano i dati finanziari e industriali necessari per la valutazione dell’acquisto. Venerdì scorso si sarebbe svolto un incontro operativo giudicato “positivo” dai commissari straordinari, che avevano già chiarito come eventuali proposte tardive sarebbero state prese in considerazione solo se “particolarmente favorevoli”.

Governo: statalizzazione esclusa

Per l’esecutivo, la nazionalizzazione dell’ex Ilva resta fuori discussione. Il polo siderurgico, il più grande d’Europa, è in amministrazione straordinaria e necessita di un nuovo proprietario in grado di garantirne la sopravvivenza industriale.

Oltre a Urso e al sottosegretario Alfredo Mantovano, al vertice di ieri nella Sala Monumentale di Largo Chigi ha partecipato anche la ministra del Lavoro Marina Calderone, insieme ai rappresentanti delle regioni Puglia, Liguria e Piemonte, a Invitalia e ai commissari.

Il governo ha presentato un progetto che, nel giro di quattro anni, dovrebbe portare a Taranto un impianto per la produzione di preridotto (Dri), passo necessario per la decarbonizzazione del sito. L’esecutivo starebbe inoltre lavorando per assicurare una fornitura di gas a prezzi competitivi, via condotte terrestri, a beneficio sia del Dri sia della centrale termoelettrica.

I sindacati: “Piano per chiudere”

Il confronto è però esploso sul fronte occupazionale. Urso ha spiegato che, a causa della rimodulazione produttiva, la cassa integrazione salirà dagli attuali 4.550 lavoratori a circa 5.700 entro dicembre, per poi toccare quota 6.000 dal 1° gennaio, quando le cokerie verranno fermate per i lavori di decarbonizzazione.

Una prospettiva che ha fatto infuriare i sindacati. Dopo oltre quattro ore di confronto, Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di interrompere il tavolo. “Non abbiamo rotto per capriccio – ha dichiarato Rocco Palombella, segretario generale della Uilm – ma non possiamo accettare un piano costruito sull’idea di fermare definitivamente l’ex Ilva. Ci parlano di un piano corto, perché il tempo prima della chiusura è ormai poco”. Durissimo anche Michele De Palma della Fiom-Cgil: “Ci hanno presentato di fatto un piano per la chiusura. Migliaia di lavoratori finiranno in cassa integrazione, e non c’è alcun impegno sul rilancio né sulla decarbonizzazione”. Sulla stessa linea Ferdinando Uliano (Fim Cisl): “La situazione sta drammaticamente peggiorando. Entro fine anno le risorse si esauriranno. È un piano inaccettabile”.

Palazzo Chigi: “Rammarico”

A serata inoltrata, Palazzo Chigi ha diffuso una nota in cui esprime “rammarico per il fatto che la proposta di proseguire il confronto non sia stata accettata dalle organizzazioni sindacali”, ribadendo però “la piena disponibilità del governo a continuare l’approfondimento tecnico e ad affrontare anche i punti più controversi”.

Ma tra le parti sociali prevale la convinzione che la trattativa “riservata” serva solo a guadagnare tempo. Dietro le formule diplomatiche, dicono i sindacati, si cela l’assenza di un vero piano industriale.

Futuro nero dell’acciaio italiano

Il futuro di Taranto resta appeso a un filo. Quelle degli altri stabilimenti, liguri e piemontesi, sono ovviamente appesi allo stesso destino. La prospettiva di un ingresso dei qatarioti potrebbe riaprire il dossier, ma per ora tutto si muove nel silenzio dei riservati.

Mentre il governo insiste sul rilancio “verde”, i lavoratori vedono profilarsi un’altra stagione di cassa integrazione, e il rischio concreto che il più grande impianto siderurgico d’Europa finisca lentamente smontato pezzo dopo pezzo.