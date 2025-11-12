Fuga dei cervelli dal sud costa oltre 4 miliardi

Ogni anno 134.000 studenti abbandonano il sud per scegliere università del centro-nord. La fuga dal Sud costa oltre 4 miliardi. Emerge dal focus Censis - Confcooperative "Sud, la grande fuga" che mette i conti nero su bianco: 157 milioni di euro evaporati dalle casse degli atenei meridionali. Nelle università del Centro-Nord le rette più salate (2.066 euro contro i 1.173 del Sud) hanno fruttato 277 milioni di incassi. Inoltre nel 2022, 23.000 laureati al Sud hanno scelto le regioni centro-settentrionali come approdo lavorativo. Nel 2024, altri 13.000 hanno varcato i confini nazionali. In totale, 36.000 giovani laureati.