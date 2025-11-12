Lo Russo: “Inaccettabile aggressione a troupe di giornalisti”

"L'aggressione che si è verificata ieri in corso Novara ai danni di una troupe di giornalisti del programma televisivo 'Dritto e rovescio' è inaccettabile". Lo spiega in una nota il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che si augura "che i colpevoli vengano al più presto individuati e perseguiti dalle forze dell'ordine". "Esprimiamo la solidarietà della città di Torino ai giornalisti aggrediti. Il diritto alla libera informazione è uno dei pilastri della nostra democrazia ed episodi simili nella nostra città non possono essere tollerati", conclude.