Pd Torino: “Cultura motore di coesione e attrattività”

"Torino sta dimostrando di credere nella cultura come motore di coesione, innovazione e attrattività. È la direzione giusta e continueremo a sostenerla con determinazione". A dirlo è il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Claudio Cerrato, dopo l'incontro tra i consiglieri di maggioranza e l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia, dedicato all'analisi dei progetti in corso e delle nuove iniziative che la Città sta mettendo in campo "per rafforzare il proprio sistema culturale". Fra i "risultati già raggiunti e i prossimi obiettivi", Cerrato cita gli "oltre 10 milioni di investimenti a sostegno del settore attraverso progetti come React to Covid, Torino che Cultura e i bandi del ministero, più di un milione di euro destinato a iniziative straordinarie, il lavoro per potenziare la Fondazione per la Cultura Torino e i 3 milioni impegnati per ampliare l'offerta culturale". Poi la promozione del sistema bibliotecario, le attività per il Natale e il percorso per la candidatura di Torino a Capitale europea della cultura 2033. "Il gruppo Pd - rileva Cerrato - ha sostenuto e promosso con convinzione molte delle linee di indirizzo oggi tradotte in azioni concrete, Questi risultati sono il frutto di un lavoro corale e di una visione condivisa che mette al centro la città, non i singoli".