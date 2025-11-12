Circoscrizione di Torino propone stanza del buco, per FdI follia

In Circoscrizione 7 a Torino c'è una mozione di Sinistra Ecologista e Civica per Torino, sottoscritta dalle altre forze di centrosinistra, che propone di mettere in campo la cosiddetta stanza del buco. L'idea di istituire delle stanze del consumo consapevole va nella direzione di creare luoghi protetti dove le persone con dipendenza possano assumere droga o alcol sotto supervisione di personale sanitario e la mozione intende anche sostenere gli operatori che svolgono in strada la loro attività. "È pura follia, Torino è tra le prime città d'Italia per consumo di droga, ma chi amministra la città e le circoscrizioni che cosa fa? Finge di non vedere. Nelle strade circola sempre più droga, sempre più facilmente, e invece di combatterla si propone di istituzionalizzarla con la cosiddetta 'stanza del buco'. È semplicemente inaccettabile" è il comento di Roberto Ravello, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte. "Una simile proposta - aggiunge Ravello - è un atto di resa politica e morale, una legalizzazione di fatto del consumo di sostanze, che cancella ogni idea di prevenzione, recupero e legalità. Torino - conclude - non merita una politica che abdica alla propria responsabilità morale e civile. Aprire una stanza del buco significa arrendersi alla droga, noi diciamo no, mille volte no. La droga si combatte, non si accompagna".