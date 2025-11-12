Piemonte, 450mila euro per le donne vittime di violenza

La Regione Piemonte mette 450mila euro per il sostegno abitativo delle donne vittime di violenza. Obiettivo, l'autonomia abitativa delle vittime, sole o con figli. Le risorse arrivano dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Agenzie Sociali per la Locazione (Aslo) dei Comuni capoluogo di provincia del Piemonte. "La libertà - sottolinea l'assessora alle Pari opportunità, Marina Chiarelli - passa anche dalla casa. Uscire dalla violenza significa poter ricominciare, ma senza un luogo sicuro dove vivere non c'è vera indipendenza. Vogliamo sostenere chi trova il coraggio di cambiare vita, offrendo non solo un alloggio ma un futuro possibile con una misura che unisce welfare, pari opportunità e dignità personale, e che conferma il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di violenza e discriminazione". "Con questo provvedimento - aggiunge - la Regione Piemonte conferma la propria volontà di costruire reti territoriali solide capaci di accompagnare le donne in percorsi di autonomia e reinserimento sociale. Perché la cultura del rispetto si costruisce con i gesti concreti". Gli sportelli Aslo lavoreranno in sinergia con i 21 Centri antiviolenza piemontesi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di alloggi e sostenere contratti di locazione a canone concordato o soluzioni abitative in collaborazione con enti del terzo settore.