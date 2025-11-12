ECONOMIA DOMESTICA

Iveco, il governo non fa l'indiano: "Interesse nazionale garantito"

Il ministro Urso assicura la tutela dell'Italia nell'acquisto da parte di Tata. L'intesa, attesa entro metà 2026, esclude il ramo Difesa destinato a Leonardo. Fare in modo che a fare un buon affare non sia solo la Exor di Elkann. Tanto per cambiare un tavolo al Mimit

Il governo seguirà da vicino l’acquisizione di Iveco Group da parte della Tata Motors, e ne garantirà “il pieno rispetto dell’interesse nazionale”. Lo ha assicurato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un’audizione alla Camera dedicata all’operazione che, secondo la tabella di marcia, dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2026.

Secondo il ministro, le attività delle due società – quella civile e quella militare, quest’ultima indirizzata a Leonardo – “sono fortemente complementari e non si sovrappongono”, una condizione che – a suo giudizio – consentirà di “creare un operatore di rilievo, tra i primi quattro al mondo”. Urso ha sottolineato che la “centralità dell’Italia nelle future scelte del gruppo” resta garantita, spiegando che l’intesa può rappresentare, se gestita con equilibrio, “un’opportunità concreta di sviluppo per i territori e per l’intera filiera”.

Garanzie industriali e occupazionali

Uno dei punti chiave dell’accordo che consente alla Exor di John Elkann di disfarsi della storica azienda riguarda la tutela della produzione e dei posti di lavoro. Le parti, ha spiegato Urso, “hanno concordato specifici impegni non finanziari” per mantenere invariati i livelli produttivi, la localizzazione dei siti e le condizioni occupazionali per due anni a partire dal closing.

Tata, una volta completato il passaggio di proprietà, si è impegnata a condividere con il Governo un percorso di collaborazione sulle prospettive industriali del gruppo. “Le interlocuzioni con gli altri soggetti interessati, in particolare con la componentistica, sono rassicuranti”, ha aggiunto Urso, annunciando la convocazione entro dicembre di un tavolo al Mimit per monitorare l’evoluzione dell’operazione e i suoi effetti sulla filiera nazionale.

Scorporo del ramo Difesa e Golden power

Il ministro ha ricordato che la cessione di Iveco da parte di Exor, la holding controllata da Elkann, è stata ufficializzata il 30 luglio con la firma di un accordo vincolante tra Iveco e Tata Motors. L’intesa prevede il lancio di un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale del gruppo, ma esclude il ramo Difesa, destinato a una cessione separata a Leonardo.

La conclusione dell’operazione, prevista nel 2026, resta subordinata a due condizioni: il completamento dello scorporo del comparto militare e l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, comprese quelle relative all’antitrust e ai poteri speciali di Golden Power.

Iveco, patrimonio dell’industria nazionale

Urso ha ribadito che Iveco Group “rappresenta una storica realtà dell’industria italiana”, sottolineando come la separazione delle attività militari consentirà al gruppo di concentrarsi sul proprio core business, ovvero la produzione di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, autobus per il trasporto pubblico e motori industriali. Un settore, ha osservato il ministro, “in profonda trasformazione, dove la capacità di innovare è decisiva per la competitività internazionale”.

A chi temeva un ridimensionamento della presenza italiana, Urso ha replicato con toni netti: “Iveco mantiene un radicamento di grande rilievo nel Paese, che lo rende un attore strategico per la filiera nazionale dell’automotive e della componentistica”. Un patrimonio, industriale e umano, «essenziale per la competitività del Paese e per la tenuta occupazionale dei territori coinvolti».