MANOVRE AL CENTRO

Saldi di fine consiliatura, Portas fa la spesa: nuovi ingressi nei Moderati

A poco più di un anno dalle Comunali sei consiglieri di circoscrizione si uniscono all'ex deputato, che presenterà i nuovi arrivi venerdì insieme a Demos e Azione. Si apre lo scontro sulla lista unica centrista: Casa Riformista nel mirino

Le elezioni del 2027 si avvicinano, e Mimmo Portas ne approfitta per i saldi di fine consiliatura. Nei prossimi giorni il leader dei Moderati annuncerà il passaggio al suo partito di sei consiglieri di circoscrizione, ingrossandone le fila e consolidando la sua presenza nei quartieri. Con un obiettivo in testa ben preciso: essere l’azionista di maggioranza della nuova gamba moderata a sostegno della ricandidatura del sindaco Stefano Lo Russo, in modo da dare le carte. Una sfida neanche troppo velata al progetto di Casa Riformista lanciato da Italia Viva anche in Piemonte.

Nuovi acquisti

Negli ultimi mesi si sono uniti alla formazione di Portas sei consiglieri di circoscrizione: gli ultimi acquisti in Circoscrizione 4, dove arrivano Rocco Zaccuri, Emilio Azzaro e Stefano Leone, in uscita rispettavamente dal Pd, dalla Lista Lo Russo e dal Movimento 5 Stelle. I tre vanno ad aggiungersi a Luigi Borelli (dalla Lega) e Antonio Canino (ex Forza Italia) dalla 5 e Alberto Loi (già nella Lista Lo Russo) dalla Circoscrizione 8, anche loro approdati da poco in una sorta di raccolta indifferenziata di esponenti di ogni estrazione politica. “Siamo felici e onorati di accogliere tra le nostre fila persone impegnate sui loro territori, generose e desiderose di lavorare per il bene comune”, ha dichiarato l’ex deputato. “Il buonsenso e il dialogo, che caratterizzano l’agire moderato, sono ancora più apprezzati in un momento storico fatto di forti tensioni”. Quando, all’interno della sempre più sconfinata galassia centrista torinese – a cui ieri si è aggiunta anche Ora!, il partito dell’economista Michele Boldrin e dell’imprenditore Alberto Forchielli, che ha presentato gli organi locali a Palazzo Civico – arriverà il momento di contarsi, i Moderati potranno mettere questi nuovi rappresentanti sulla bilancia.

Estremisti del buonsenso

L’occasione per ufficializzare il loro ingresso tra i Moderati si presenta venerdì pomeriggio, in occasione dell’incontro organizzato insieme a Demos e Azione al Collegio degli Artigianelli dal titolo “Torino al Centro. Estremisti del buonsenso”, dove interverranno i principali esponenti delle tre formazioni: oltre a Portas, in rappresentanza dei Moderati ci saranno anche il consigliere regionale Silvio Magliano (eletto tra le fila della Lista Cirio, di cui è capogruppo a Palazzo Lascaris) e il consigliere comunale Simone Fissolo. Per Azione interverranno la segretaria regionale e deputata Daniela Ruffino, il vicesindaco di Alessandria Giovanni Barosini e il consigliere regionale Sergio Bartoli (anche lui eletto con la Lista Cirio), mentre per Demos la segretaria regionale Elena Apollonio, consigliera comunale in Sala Rossa, Fausto Sorino e Marco Carena, rispettivamente segretario provinciale e segretario organizzativo del Piemonte.

Se l’alleanza tra Moderati e Azione era già stata siglata qualche mese fa, a questo asse si unisce anche Demos, mentre appare sempre più chiaramente il loro rivale interno: Italia Viva, che alle ultime regionali ha lanciato Casa Riformista e un mese fa ha presentato il simbolo anche per il Piemonte, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, invitando le altre formazioni centriste a unirsi. Una mossa che non è affatto piaciuta a queste ultime, che hanno parlato praticamente all’unisono di fuga in avanti. E con ogni probabilità lo ribadiranno anche venerdì.

Terra di conquista

Il centro infatti in questo momento è visto come una zona franca da occupare, visto che il contenitore non solo non c’è ancora, ma è tutto da vedere se ci sarà. L’ultima esperienza della lista Lo Russo, costituita per le comunali del 2021, è emblematica: dopo pochi mesi i due eletti in Consiglio comunale, Apollonio e il radicale Silvio Viale, hanno preso due strade separate, mentre l’assessore Paolo Chiavarino si è poi messo in proprio dando vita a Civici al Centro. L’unica lista davvero espressione del sindaco, Quell’Alleanza per Torino affidata all’economista Pietro Garibaldi, assomiglia più a un’associazione culturale che a un cartello elettorale, e non sembra decollare. In una situazione così confusa ognuno cerca di fare la voce grossa per farsi largo, e a Portas sei consiglieri di circoscrizione da portar con sé nell’agone non possono che far comodo.