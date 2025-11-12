Stanza del buco, Ricca (Lega): “Centrosinistra sta con con droga, stanza del buco è istituzionalizzare spaccio e dipendenze”

“La trovata del centro sinistra di aprire la stanza del buco dedicata alle persone con dipendenze da droga e alcol ha dell’incredibile. Tra un po’ a Torino replicheremo l’esempio del Comune di Bologna che aveva detto di voler distribuire le pipe per il crack.

Istituzionalizzare la droga significa legittimarne l’utilizzo e favorire lo spaccio, e il Pd come sempre ha deciso da che parte stare: quella sbagliata. La lotta alla droga dovrebbe essere una missione che unisce trasversalmente le forze politiche e il compito degli amministratori è piuttosto quello di sensibilizzare la popolazione sui rischi e i pericoli a cui portano le dipendenze”. Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.