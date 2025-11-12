Torino, la polizia locale celebra i suoi 234 anni

Oltre 3mila e 200 incidenti, più di 594mila violazioni del codice della strada, quasi 10mila controlli a tutela del consumatore, oltre mille sanzioni per il mancato rispetto del regolamento della gestioni rifiuti. Sono alcuni dei dati dell'attività della polizia locale torinese negli ultimi 9 mesi, diffusi oggi in occasione della cerimonia per il 234esimo anniversario dalla fondazione del corpo. "Rendiamo omaggio a donne e uomini che, con professionalità, equilibrio e umanità, ogni giorno operano per la sicurezza e la vivibilità della nostra città - ha detto l'assessore comunale Marco Porcedda -. La loro presenza discreta, ma sempre più costante e prossima, nelle strade, nei quartieri, nelle scuole, rappresenta il volto più autentico delle istituzioni, quello che non si limita a far rispettare le regole, ma che accompagna, ascolta e costruisce fiducia. La sicurezza - ha aggiunto - non è controllo e repressione, è prossimità, fiducia, rispetto e collaborazione. E' grazie all'impegno quotidiano della polizia locale che Torino può continuare a essere una comunità fondata sulla legalità e sulla solidarietà". Per il comandate Roberto Mangiardi "i dati dell'attività del corpo non sono mera materia statistica, ma rappresentano centinaia di migliaia di momenti in cui il corpo ha agito per garantire la sicurezza, l'ordine, la tutela dei cittadini".