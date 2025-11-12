SPORT & POLITICA

Fontana gela Cirio (e Lo Russo). "Atp a Milano? Ci sono le condizioni"

Dopo il sindaco Sala interviene anche il presidente lombardo. Scaccia la diplomazia e si candida a ospitare le Finals. Sul tavolo due palazzetti pronti a ospitare l'evento. Intanto a Torino il governatore piemontese dispensa ottimismo - VIDEO

Beppe Sala ha scelto la via della diplomazia, Attilio Fontana no. Milano vuole le Atp Finals. Il governatore della Lombardia ha spiegato che adesso “ci sono le condizioni per fare una specifica richiesta”. Tutto questo mentre a Torino, Alberto Cirio, all’Inalpi Arena dispensa sorrisi densi di ottimismo per il futuro. Almeno fino al 2027.

La diplomazia di Sala

Milano è pronta a ospitare i grandi tornei del tennis, come le Atp Finals. Attilio Fontana non ha dubbi e ha assicurato “il sostegno della Regione Lombardia”. Parole che spazzano via la diplomazia di Beppe Sala che ieri, martedì 11 novembre 2025, aveva tentato di stroncare sul nascere eventuali polemiche con Torino.

“Non è nella mia agenda chiudere questa partita ora”, aveva dichiarato Sala a margine di un incontro pubblico, ma senza smentire l’interessamento del capoluogo lombardo all’evento: “Penso che più avanti potranno arrivare a Milano, quando sarà lo vedremo”.

I palazzetti

Più chiaro è stato invece il governatore lombardo che evidentemente non ha paura delle battaglie di campanile: “Noi siamo sempre favorevoli alla realizzazione dei grandi eventi perché dietro i grandi eventi ci sono anche tanti sviluppi per la nostra società. Adesso credo di poter dire che ci siano anche le condizioni per fare una specifica richiesta”.

Le condizioni alle quali ha fatto riferimento il presidente della Regione Lombardia sono le strutture che il territorio milanese può mettere a disposizione degli organizzatori. A Milano sono ben due i palazzetti idonei a ospitare le gare: un immobile realizzato in zona Fiera dove si svolgeranno le gare di pattinaggio su velocità di Milano-Cortina e il Pala Santa Giulia, questo in fase di realizzazione per i prossimi giochi olimpici.

Il video con le dichiarazioni di Fontana

“Il mio sorriso dimostra ottimismo”

Mentre all’ombra del Duomo cominciano a strofinarsi le mani immaginando il modo di accaparrarsi il più importante torneo sportivo ospitato in Italia negli ultimi anni, a Torino c’è chi dispensa ottimismo. Si tratta di Alberto Cirio, il presidente della Regione Piemonte, che ha voluto rassicurare su quanto si sta facendo per difendere la manifestazione.

"Stiamo lavorando con concretezza, con il Comune di Torino, e credo che anche il mio sorriso possa dimostrare che siamo ottimisti sul mantenimento delle Atp Finals qua a Torino e in Piemonte”, ha detto a chi gli chiedeva una risposta.

Una cosa è certa: anche se al momento nessuno (a parte Fontana) è uscito allo scoperto, la “battaglia campanilistica” che Sala voleva scongiurare è iniziata. In ballo non c’è solo un grande evento, ma soprattutto importanti ricadute economiche sul territorio. Un successo che gonfia le casse di alberghi, ristoranti, musei e negozi. Torino può contare su quanto di buono fatto fino a oggi, Milano sulla capacità di rispondere alle crescenti necessità di Atp che chiede maggiori capienze, posti in albergo e offerta turistica. Lo schema (Governo permettendo) potrebbe essere quello di cui si era già parlato, ovvero di una staffetta dopo l'edizione 2027.