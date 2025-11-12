Pochi per Purchia

Dicono che…la cultura non scalda i cuori dei consiglieri comunali torinesi. Il “tagliando della maggioranza”, ovvero il confronto avviato dopo l’estate tra i rappresentanti in Sala Rossa e gli assessori della giunta guidata da Stefano Lo Russo procede, ma l’incontro di ieri con la titolare della Cultura Rosanna Purchia è stato decisamente poco partecipato. Sui 24 consiglieri che compongono la maggioranza in Consiglio Comunale, per l’occasione si sono presentati solo in 9: praticamente un terzo. Per il Pd (che conta su 17 eletti) erano presenti sette consiglieri: il capogruppo Claudio Cerrato, la presidente della Sala Rossa Maria Grazia Grippo e la vicepresidente Ludovica Cioria, Caterina Greco, Tony Ledda, Pietro Tuttolomondo e Angelo Catanzaro. Delle altre liste a sostegno di Lo Russo c’erano solo la consigliera dei Moderati Nadia Garione e per Sinistra Ecologista Emanuele Busconi. Tutti gli altri? Non pervenuti.

Per la Purchia sono stati mesi tormentati, con l’ex sovrintendente che sembrava a un passo dalle dimissioni. Sempre più insofferente nei confronti dell'inner circle di Lo Russo, sarebbe anche arrivata a presentarle, ma lo stesso sindaco le avrebbe poi respinte. La scarsa considerazione dei consiglieri non è stato certo il miglior modo per farle riaccendere l’entusiasmo, ammesso che ci sia mai stato.