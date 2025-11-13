Arcivescovo di Torino in visita a parrocchia Borgo San Paolo

L'arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Repole, visiterà sabato la comunità parrocchiale di Borgo San Paolo per ricordare i cento anni della dedicazione della chiesa parrocchiale a 'Gesù Adolescente e alla sacra famiglia'. Tutto è iniziato nel 1918, quando venne creato l'oratorio in un territorio che veniva definito il borgo rosso. In questo contesto, i salesiani hanno cercato sin da allora di essere presenti in ambienti poveri e in una periferia gravata da problemi di aggregazione. Nel 1925 venne consacrata la chiesa dell'attuale via Luserna, che sostituiva la provvisoria cappelletta, ricavata nel fienile di una vecchia cascina e voluta proprio dagli abitanti del borgo, in risposta al loro bisogno di appartenere a una comunità. Dal 1934, la chiesa di borgo San Paolo è ufficialmente una chiesa parrocchiale dedicata a Gesù Adolescente. Lo stile della sua architettura è il gotico-moderno, internamente poggia su una pianta a croce latina e singola navata con volte a crociera. La parrocchia è affidata ai salesiani e comprende una popolazione di circa 15mila persone. Alla presenza dell'arcivescovo, i salesiani e i fedeli testimonieranno "la forza e il coraggio di continuare la tradizione del carisma educativo e di carità dei figli di don Bosco, in un quartiere che presenta nuove sfide dovute al profondo cambiamento del suo contesto umano religioso" viene evidenziato dall'Arcidiocesi.