Ravetti (Pd), Cirio ignora aspetti ambientali e sociali logistica

"Le istituzioni devono mitigare gli aspetti negativi della continua espansione della logistica sui nostri territori, che sono molto fragili come dimostra il dissesto idrogeologico. Serve un approccio non ideologico ma razionale e pragmatico, soprattutto laddove la logistica non è collegata al trasporto ferroviario ma è funzionale a quello su gomma". Lo sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte ed esponente del Pd, Domenico Ravetti, che ha partecipato al convegno "Un territorio tra il mare e l'Europa" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria. Secondo Ravetti la logistica pone temi ambientali e anche sociali. "L'Istat e Piemonte Lavoro ci dicono che in provincia di Alessandria nel 2024 il 72% dei lavoratori del settore della logistica hanno dalla licenza media in giù. E la media dei salari è tra le più basse - evidenzia -. Significa che siamo di fronte ad un settore a bassa scolarizzazione e carente di alta qualificazione professionale. Possiamo accettare che la logistica crei ricchezza per le imprese basandosi però su lavoratori poveri?". "Compito della politica e delle istituzioni è quello di riuscire, con lucidità, a tenere insieme questi tre aspetti: economico, ambientale e sociale. Spiace che il presidente Cirio nella sua replica abbia voluto solo parlare di economia e di profitto - conclude -. Cirio deve capire che a casa nostra non intendiamo accettare qualsiasi cosa in nome di una visione meramente espansiva della logistica. Piuttosto, la Regione dovrebbe farsi carico dell'infrastrutturazione non adeguata, ovvero investire risorse per asfaltare le strade e creare collegamenti viari oggi insufficienti".