Cgil, alla Scuola Holden risanamento non su spalle lavoratori

Alla Scuola Holden di Torino di Torino "il risanamento e la riorganizzazione si fanno sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo segnala la Cgil che spiega come la scuola ha avviato, a seguito dell'acquisizione da parte del gruppo Feltrinelli, un processo di riorganizzazione che vede coinvolta non solo l'organizzazione interna, "ma soprattutto la condizione di lavoratrici e lavoratori autonomi impiegati presso la scuola, che in alcuni casi vengono impiegati in mansioni e condizioni che con l'autonomia nulla hanno a che fare". "Abbiamo chiesto a Feltrinelli di farsi carico in maniera responsabile di una condizione annosa e ormai evidentemente inaccettabile dei lavoratori autonomi impiegati presso la Scuola - dichiara Danilo Bonucci, segretario generale NidiL Cgil Torino -. In questi anni, nonostante la facciata di perfezione e qualità assoluta, la gestione reale di molti professionisti impiegati è stata invece palesemente incongruente con le professionalità espresse soprattutto dal punto di vista economico e dell'effettiva condizione di autonomia espressa. È giunto il momento di mettere a posto le cose". Bonucci chiede inoltre "l'immediato reintegro della lavoratrice che è senza retribuzione da oltre due settimane, che ha avuto la sola colpa di chiedere il rispetto dei propri diritti, ed il proseguimento di un confronto che poggi, finalmente, su proposte adeguate ed accettabili". "In caso contrario adotteremo tutte le iniziative atte a tutelare i diritti, oltre che la dignità di professionisti che hanno garantito in questi anni il decoro e i fasti delle Scuola Holden", conclude.