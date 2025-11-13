Urso, convinti che una gigafactory sarà assegnata all'Italia

"Per l'intelligenza artificiale abbiamo candidato, unico Paese ad agire come sistema, un consorzio italiano di grande livello, al bando europeo che si concluderà a febbraio per l'assegnazione di cinque gigafactory europee. Siamo convinti, certi, per il buon lavoro fatto, che una delle cinque sarà assegnata al nostro Paese". Lo ha detto il ministro di Imprese e Made in Italy Alfonso Urso, a margine dell'Assemblea dell'Anci in Fiera a Bologna. La Gigafactory prevede in Italia più siti, ha spiegato Urso rispondendo ad una domanda, "tra cui anche Bologna".