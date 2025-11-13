Logistica, nato all'estero 1 lavoratore su 3

Il 31% dei lavoratori dipendenti della filiera logistica italiana è nato in un Paese diverso dall'Italia. È uno dei dati che emerge da un'analisi sugli iscritti Sanilog, fondo integrativo del servizio sanitario nazionale per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione. Complessivamente il fondo, che fornisce uno spaccato rappresentativo del comparto, conta 340.088 lavoratori iscritti, dipendenti di 11.373 aziende. La gran parte delle imprese (3.271) si trova in Lombardia, 1.126 sono in Veneto, in Emilia-Romagna 1.115, in Piemonte 923, Lazio e Toscana ne contano poco più di 700. La prima delle Regioni del Sud è la Puglia con 497 aziende. Il settore conta per l'80% dipendenti di sesso maschile e un terzo ha più di 50 anni. "Sanilog è oggi una realtà matura e in continua crescita: siamo passati da poco più di 74 mila iscritti nel 2013 a oltre 340 mila lavoratrici e lavoratori nel 2025, con più di 11.000 aziende aderenti in tutta Italia. Numeri che raccontano un sistema di welfare contrattuale in cui imprese e dipendenti credono, perché offre risposte concrete alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori", afferma Valeria Contu, direttore Generale Sanilog. "Questa crescita ci spinge a guardare avanti con una visione chiara, fondata su quattro direttrici strategiche: allargare ulteriormente la platea degli iscritti, rafforzare la comunicazione con i lavoratori, migliorare costantemente il piano sanitario e promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita", aggiunge Contu. Secondo l'analisi, durante il 2025, gli iscritti al fondo hanno beneficiato di oltre 154 mila prestazioni mediche generiche e 175 mila odontoiatriche. "È un risultato che non misuriamo solo nei numeri, ma nelle storie delle persone: il 75% di chi ha utilizzato i pacchetti di prevenzione li ha giudicati molto utili, e non sono pochi coloro che grazie a questi controlli hanno scoperto patologie importanti in tempo utile per curarle", aggiunge Contu. "Vogliamo continuare a crescere, ma soprattutto a generare valore per chi ogni giorno fa vivere la logistica italiana e con essa l'economia del Paese. La sanità integrativa contrattuale può essere un punto di riferimento non solo per le prestazioni sanitarie che offre, ma anche per la promozione di una nuova cultura del benessere che unisce prevenzione, partecipazione e innovazione", conclude.