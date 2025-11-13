Finnair collegherà Torino con Helsinki da maggio 2026

Da maggio 2026 Torino sarà collegata con Helsinki. Finnair annuncia l'avvio della nuova rotta Torino-Helsinki che partirà dal 3 maggio con due frequenze alla settimana, che diventeranno tre nel picco della stagione estiva. Le frequenze saranno domenica, mercoledì e venerdì. L'offerta pensata per Torino, spiega la compagnia, prospetta opportunità di prosecuzione via Helsinki verso l'Asia, in particolare verso il Giappone, la Corea, Hong Kong e Singapore. Particolarmente comodi saranno anche i transiti via Helsinki verso tutta la Scandinavia e, in particolare, verso la Norvegia, al pari delle connessioni verso gli Stati Uniti e il Nord America. "Siamo molto felici dell'avvio del nuovo collegamento Torino-Helsinki di Finnair. La capitale finlandese non era mai stata servita prima da Torino da un volo di linea e questo consente al nostro territorio di aprirsi verso un nuovo mercato - commenta Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport - e permette di sfruttare Helsinki come un comodo hub di transito per le connessioni a lungo raggio verso l'Estremo Oriente, ma anche verso gli Stati Uniti".