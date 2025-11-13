Ambrogio (FdI), Comune Torino pensa di agevolare dipendenze

"Il governo Meloni ha reso strutturale il bonus psicologo fino a 1.500 euro, stanziato 80 milioni per i dipartimenti di salute mentale e inserito la salute psicologica dei minori tra le priorità del nuovo Piano nazionale 2025-2027. A Torino intanto si discute di agevolare le tossicodipendenze mettendo a disposizione luoghi dove consumare sostanze". Così la senatrice FdI piemontese Paolo Ambrogio, membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. "La salute mentale dei nostri giovani - dice Ambrogio - non può più attendere. Ansia, tentati suicidi e disturbi alimentari sono in forte aumento tra i giovani torinesi, con il 33% che arriva al pronto soccorso in stato di agitazione psicomotoria, il 17% per tentato suicidio e il 16% per ansia, mentre un ragazzo su dieci soffre di disturbi alimentari".