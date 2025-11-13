Ex Ilva, messa vescovo Marini in stabilimento Novi Ligure

Vicinanza a tutti i lavoratori in questo momento particolarmente difficile e un invito a tutti a unirsi nella preghiera per il sostegno a chi sta vivendo questo dramma. Li ha espressi monsignor Guido Marini, vescovo della diocesi di Tortona (Alessandria), celebrando messa - oggi, 13 novembre - allo stabilimento ex Ilva di strada Bosco Marengo a Novi Ligure. Tra i presenti il sindaco Rocchino Muliere. "Ci sono grande preoccupazione e nel contempo emozione. Viviamo il complicato momento attuale della crisi - sottolinea il primo cittadino - con l'impegno di continuare a battersi perché l'esperienza dell'ex Ilva di Novi non può e non deve finire. Continueremo a farlo anche insieme ai sindacati al fine di ottenere la soluzione migliore".