Cirio, ad Alessandria siamo nel cuore dell'Europa

"Qui siamo nel cuore dell'Europa. Questo è il dato più importante, il principale. Alessandria e Novara sono ormai in dirittura d'arrivo per essere realmente il centro di tutti gli spostamenti delle merci e anche delle persone europee. Così Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, intervenendo al convegno 'Un territorio fra il mare e l'Europa', organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria al Disit dell'Upo. "Un prodotto che da Lisbona dovrà andare al porto di Rotterdam passerà da Alessandria, passerà da Novara - ha aggiunto -. E anche una persona che voglia andare da Parigi a Venezia passerà da queste terre, da queste realtà. Questo vuol dire essere il cuore della logistica ed è il motivo per cui il Nord Ovest è ritornato a crescere, con un pil importante. E all'interno del Nord Ovest quest'area è fortemente premiata da queste nuove prospettive in cui, evidentemente, gli ingegneri - così come tutti i professionisti - avranno un ruolo sempre più importante e fondamentale".