Assessori alla Casa, servono risorse, contenti della centralità

"Siamo contenti della centralità che ha finalmente assunto la casa nell'agenda politica, confermata dagli interventi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal sindaco di Bologna, la città ospitante la 42esima edizione dell'Assemblea annuale Anci, Matteo Lepore e dal presidente dell'Anci Gaetano Manfredi, che nella relazione introduttiva alla tre giorni ha ricordato le esigenze dei Comuni ad alta tensione abitativa e ha ricordato che il piano casa non è una spesa, è un investimento". Lo dicono assessore e assessori alle politiche abitative di oltre 40 città italiane, che animano l'alleanza municipalista per il diritto alla casa. "Stiamo provando a regolare con le leve urbanistiche a nostra disposizione gli affitti brevi turistici ma per rispondere a fenomeni globali abbiamo bisogno di una legge nazionale che metta un limite al numero di appartamenti che si può destinare alle piattaforme turistiche e ci aiuti a trovare un miglior bilanciamento fra posti letto per turisti e posti letto per residenti". "Chiediamo più risorse - dicono ancora - per fronteggiare la crisi abitativa che attanaglia le nostre città, a partire dalla prossima legge di bilancio, e di essere ricevuti per discutere del piano casa nazionale che tanto serve al nostro paese".