Pnrr: Regioni, ok a nuovo riparto per programma 'Gol'

"La Conferenza delle Regioni - si legge in una nota - ha dato parere positivo allo schema di decreto ministeriale che rimodula il riparto delle risorse Pnrr per le annualità 2024, 2025 e 2026 per l'intervento Gol, vale a dire la misura di politiche attive e formazione finalizzata all'occupabilità dei lavoratori". "È quindi confermato il target di 800mila beneficiari da formare entro la scadenza del Pnrr, di cui 600mila entro quest'anno e altri 200mila entro il 30 giugno 2026. Per questi ultimi è previsto che le Regioni assicurino i percorsi di politiche attive del lavoro per 75mila persone mentre altre 125mila saranno affidate a programmi nazionali, tra cui Fondo Nazionale Competenze, Autoimpiego ed Edo, finanziati appositamente con una dotazione di oltre 235,4 milioni di euro - proseguono - Sul totale di 800mila coinvolti nel programma, viene rispettata la previsione di 300mila persone da formare in competenze digitali". Le Regioni fanno sapere che "per l'attuazione degli interventi previsti è stato anche ridotto il taglio dei finanziamenti complessivi, che in origine era stato prospettato in circa un miliardo di euro e che ora si riduce a 876 milioni, di cui soltanto 566 sottratti ai budget regionali. Conseguentemente, le risorse residue riassegnate alle Regioni e alle Province autonome ammontano a 425,7 milioni di euro". "La proposta di riparto - sottolineano - consente una distribuzione equa ed equilibrata delle risorse disponibili". E concludono: "con l'approvazione della proposta di aggiornamento, che dovrà trovare l'intesa formale nella prossima Conferenza Stato-Regioni, le Regioni rafforzano il loro impegno nel proseguire l'attuazione del Programma Gol, parte integrante della Missione 5 del Pnrr, per contribuire al pieno raggiungimento dei target europei e al rafforzamento delle politiche attive del lavoro sui territori".