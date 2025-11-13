Università, intesa Torino - Pechino per cooperazione atenei

L'Università di Torino ha sottoscritto una intesa con l'Università di Pechino per avviare una cooperazione fra i due atenei. La rettrice Cristina Prandi, accompagnata da Giovanni Andornino, docente di Relazioni Internazionali dell'Asia Orientale, ha visitato la Peking University, principale ateneo della Repubblica Popolare Cinese. Nell'incontro con He Guangcai, presidente del cda dell'Università cinese, è stata confermata la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione accademica tra i due atenei. Prandi ha sottolineato "l'impegno dell'Università di Torino nella promozione del dialogo internazionale, nella realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti e nel potenziamento del programma di visiting professor già attivo". Attualmente infatti l'Università di Torino collabora con 35 partner accademici cinesi e mira a estendere ulteriormente questa rete di relazioni, valorizzando nuove aree disciplinari, in particolare nei settori della scienza, della tecnologia e della sostenibilità. Durante il colloquio sono state individuate tre principali linee di lavoro per lo sviluppo della cooperazione futura: tecnologie green e sostenibilità, politiche educative e relazioni internazionali, scambi di studenti, ricercatori e docenti con la creazione di corsi brevi, summer school e programmi di doppio titolo. La visita alla Peking University si inserisce nel quadro delle missioni istituzionali in Cina in occasione del Forum dei Rettori 2025, nell'ambito della XIV Settimana della Scienza e della Tecnologia Italia-Cina al via oggi tra Pechino e Hangzhou.