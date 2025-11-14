A Torino studenti in piazza, "oggi una spallata al governo"

Corteo degli studenti oggi a Torino per la manifestazione nazionale "No Meloni Day", indetta dall'Unione degli studenti. In apertura è stato esposto lo striscione: "Contro il governo del genocidio e del fossile studenti blocchiamo tutto". Centinaia di partecipanti si sono radunati in piazza XVIII Dicembre, davanti alla stazione ferroviaria di Porta Susa. In testa i Fridays for Future, seguiti dai collettivi studenteschi delle scuole superiori e delle università. "Le scuole scendono in piazza contro la guerra" è lo slogan scelto per unire le diverse componenti della protesta. Il corteo sfilerà per le vie del centro cittadino. Gli organizzatori parlano di una mobilitazione per "lottare per non essere travolti da questo sistema marcio che ci spinge nel baratro della guerra. Lottare per dimostrare che anche noi abbiamo potere". "Mentre siamo qua c'è un genocidio in corso, ancora. La pace raggiunta a Striscia di Gaza rappresenta un gigantesco fallimento internazionale, una forma di neocolonialismo in cui prevale la legge del più forte - dicono -. Per alimentare una guerra servono armi, tante. Le tragedie e i massacri sistematici come il tentativo di cancellazione del popolo palestinese siano una straordinaria situazione di profitto quasi programmato per le industrie della morte". "Siamo qui per ricordare al nostro governo che non ci può zittire — spiegano ancora —. Il governo italiano non è all'altezza, Meloni non fa nulla per contrastare la crisi economica mentre sostiene governi guerrafondai. Oggi le daremo una spallata". I varchi della metropolitana di Porta Susa sono stati chiusi in entrambi i sensi e alcune linee del trasporto pubblico sono state deviate.