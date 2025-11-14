Giorgetti, autonomia Comuni da gestione entrate e riscossione

"L'autonomia dei Comuni si misura anche nella capacità di gestire le entrate e di riscuotere i tributi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo all'assemblea dell'Anci. "La riforma della riscossione - ha spiegato - definisce un nuovo perimetro operativo che va in questa direzione, garantendo una gestione più efficace dei crediti e una maggiore autonomia grazie a strumenti moderni e a responsabilità più chiare". Giorgetti ha sottolineato che nella legge di bilancio "trovano spazio altre novità significative, segnali concreti di attenzione all'autonomia degli enti locali nel rispetto della sostenibilità complessiva dei conti pubblici".