Anm, grave interrogazione su uso coccarda tricolore a processo
"Apprendiamo che è stata depositata un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro della Giustizia di prendere provvedimenti nei confronti di una magistrata che aveva indossato una coccarda tricolore durante un'udienza relativa a un processo che riguardava un parlamentare della Repubblica. La coccarda rappresenta l'unità della Nazione e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. La magistratura associata, nell'esprimere la piena solidarietà alla magistrata oggetto dell'atto parlamentare, ribadisce il proprio impegno a difendere i principi costituzionali e, in particolare, l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge". Così la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati esprime la sua solidarietà alla magistrata di Biella.