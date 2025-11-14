Il sindacato di polizia locale protesta all'Anci a Bologna

Presidio del sindacato unitario dei lavoratori di polizia locale (Sulpl) davanti alla Fiera di Bologna, dove si conclude la tre giorni di assemblea nazionale dell'Anci. L'associazione dei sindaci - dice il Sulpl - è ben consapevole del ruolo della Polizia Locale e del suo indispensabile contributo alla sicurezza delle città, come dimostrano i quotidiani fatti di cronaca che vedono protagonisti gli agenti dipendenti dagli enti locali". Tuttavia, "nonostante a tutte le ore del giorno e della notte le donne e gli uomini in divisa alle dipendenze degli enti locali rischino la propria vita sulla strada, lo Stato a queste persone nega il riconoscimento della giusta dignità professionale e delle già poche tutele spettanti alle altre forze dell'ordine, in quello che altro non è che una vera e propria forma di sfruttamento. Potrà mai un agente di Polizia Locale andare in pensione praticamente a settant'anni?" La richiesta ai sindaci, "attraverso i politici nazionali di riferimento è di "attivarsi fattivamente affinché finalmente, dopo quasi 40 anni venga approvata la riforma della Polizia Locale italiana".