Il sindacato di polizia locale protesta all'Anci a Bologna

10:51 Venerdì 14 Novembre 2025

Presidio del sindacato unitario dei lavoratori di polizia locale (Sulpl) davanti alla Fiera di Bologna, dove si conclude la tre giorni di assemblea nazionale dell'Anci. L'associazione dei sindaci - dice il Sulpl - è ben consapevole del ruolo della Polizia Locale e del suo indispensabile contributo alla sicurezza delle città, come dimostrano i quotidiani fatti di cronaca che vedono protagonisti gli agenti dipendenti dagli enti locali". Tuttavia, "nonostante a tutte le ore del giorno e della notte le donne e gli uomini in divisa alle dipendenze degli enti locali rischino la propria vita sulla strada, lo Stato a queste persone nega il riconoscimento della giusta dignità professionale e delle già poche tutele spettanti alle altre forze dell'ordine, in quello che altro non è che una vera e propria forma di sfruttamento. Potrà mai un agente di Polizia Locale andare in pensione praticamente a settant'anni?" La richiesta ai sindaci, "attraverso i politici nazionali di riferimento è di "attivarsi fattivamente affinché finalmente, dopo quasi 40 anni venga approvata la riforma della Polizia Locale italiana".

