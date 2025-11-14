Manovra: Giorgetti, alleggerire vincoli di spesa per personale

"Un capitolo importante (della manovra, ndr) riguarda il personale. Senza persone qualificate nessun investimento può funzionare. Il governo condivide la necessità di alleggerire dei vincoli alla spesa per il personale, soprattutto nei Comuni più piccoli e di garantire una perequazione retributiva più equa. Nel disegno di legge di bilancio sono previste alcune piccole deroghe ai tetti di spesa. Un primo passo che potrà essere migliorato in futuro anche alla luce delle proposte dell'Anci". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo all'Assemblea nazionale dell'Anci in videocollegamento. "So bene quanto pesi nella gestione quotidiana la carenza dei segretari comunali. È un problema serio. Che incide sulla continuità amministrativa e anche ovviamente sulla trasparenza. Va affrontato con pragmatismo valorizzando la formazione, le assunzioni mirate e anche soluzioni temporanee". "So bene che accanto ai grandi temi di bilancio restano questioni quotidiane decisive per i sindaci, soprattutto dei comuni medio piccoli, la gestione personale, la digitalizzazione, la manutenzione di scuola e strade, la sicurezza, l'energia. Sono ambiti in cui il governo è pronto a lavorare e con l'associazione per costruire soluzioni stabili". "In questi giorni avete discusso di molte proposte. L'obiettivo non è distribuire risorse straordinarie, ma costruire la normalità di uno Stato che funzioni, che rispetta il lavoro degli amministratori locali, che riconosce il valore della loro responsabilità quotidiana".