Lepore, alleanza sindaci-governo con l'agenda delle città

"Con i fondi che ci sono, i sindaci insieme al governo possono costruire un'alleanza grazie all'agenda delle città. Poche e chiare priorità e su questo fare leva nell'uso dei fondi europei". Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore all'assemblea nazionale dell'Anci. Il primo cittadino bolognese ha rilanciato il tema casa come asse strategico della competitività italiana ed europea. Per Lepore serve una governance congiunta delle politiche urbane: "Creare una sorta di piattaforma nella quale ci diamo i compiti assieme per raggiungere gli obiettivi, non vivere ogni città come uno Stato a sé e non vivere le Regioni come i competitori delle città e viceversa. Dobbiamo avere una strategia Paese". Il sindaco ha definito l'emergenza abitativa un fattore decisivo anche per la crescita economica: "Attraverso l'abitare possiamo aiutare il mondo delle imprese, il gap che devono superare riguarda proprio il costo della casa. Allora la casa è una strategia per il rilancio economico e industriale, non solo sociale". La questione, ha aggiunto, incide anche sulla capacità del Paese di trattenere talenti: "Facciamo fatica a trattenere talenti e ricercatori. La casa è uno degli elementi fondamentali per il diritto allo studio e alla ricerca". Guardando al contesto europeo, Lepore ha ricordato il ruolo delle capitali urbane nel nuovo ciclo politico dell'Ue: "In questo ultimo anno, con alla guida Barcellona e la città di Roma, noi vogliamo lavorare con altre città". Il punto di caduta resta la casa: "Tutti i sindaci europei stanno chiedendo poche e cose chiare: vogliamo occuparci dell'emergenza abitativa, vogliamo essere nell'asse della competitività, vogliamo lavorare con un'agenda delle città che aiuti i nostri Paesi a non ricominciare tutte le volte da capo". Il sindaco ha chiuso con un auspicio rivolto all'intero sistema istituzionale: "Se mettiamo queste priorità al centro, io credo che l'Italia potrà fare un lavoro del quale essere orgogliosa e spero potremmo dire che tutto è partito da questa assemblea dell'Anci".