Corteo a Torino, manifestanti sui binari di Porta Nuova

Alcuni momenti di tensione si sono verificati in via Sacchi a Torino quando un gruppo di studenti vicini all'area antagonista in corteo ha forzato un cancello laterale della stazione ferroviaria di Porta Nuova nel tentativo di raggiungere i binari. L'ingresso è stato bloccato dalle forze dell'ordine, mentre dai manifestanti che spingevano sono stati accesi fumogeni e lanciati petardi e oggetti contro gli agenti. Dopo circa un quarto d'ora il corteo è ripartito. A quanto risulta, una trentina di ragazzi ha raggiunto i binari e la circolazione dei treni è stata fermata e sta riprendendo dopo una ventina di minuti, lentamente, perché è in corso una verifica per escludere la presenza di persone sui binari.