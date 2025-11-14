Tensione a corteo Torino, treni ancora sospesi e lancio uova

Nuovi momenti di tensione durante il corteo 'No Meloni Day' a Torino: davanti agli uffici della Città metropolitana, in corso Inghilterra, un gruppo di studenti ha lanciato uova e oggetti contro la facciata e contro le forze dell'ordine schierate all'esterno. Alcuni manifestanti sono riusciti a entrare dalla porta carraia, in via Cavalli, prima di essere respinti dagli agenti. Durante i disordini una persona è stata fermata. Dopo il blitz sui binari avvenuto poco prima alla stazione di Porta Nuova, la circolazione ferroviaria — che sembrava essere ripresa — risulta ancora sospesa. Oltre una ventina i treni soppressi. Alla manifestazione partecipano circa 300 studenti. "Oggi abbiamo spaccato dicono dal microfono. Uno studente è stata fermato, perché la polizia non sopporta quello che abbiamo fatto questa mattina. Vogliamo subito la sua liberazione".